MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе
Певец MÉLOVIN заявил о фальсификации голосования на Нацотборе Евровидения-2024. Он подозревает, что Jerry Heil и alyona alyona заплатили за победу.
Об этом он рассказал в эфире "Єдині новини" 4 февраля.
MÉLOVIN не верит в честность победы Jerry Heil и alyona alyona
Певец MÉLOVIN, принимавший участие в Нацотборе и не выигравший, дал первый комментарий после объявления голосования. Артист подозревает организаторов во взяточничестве.
Звезда усомнился из-за большой разницы между первым и вторым местом. По его мнению, удивительно, что Jerry Heil и alyona alyona получили на 600 тысяч голосов больше.
Также у него возникают вопросы о работе "Дія", ведь по мнению певца, туда ежедневно пытаются пробраться хакеры оккупанта — и все зря. Однако приложение не выдержало голосования украинцев.
"Если мы сначала от блоггеров слышали в комментариях, что лейб ENKO предложил большую часть оплатить на Евровидении, чтобы уехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільного" от рабочих, работающих на "Суспільне", — рассказал MÉLOVIN.
Ранее Тимур Мирошниченко поделился закулисными скандалами Нацотбора.
Также Jerry Heil и alyona alyona победили и представят Украину на Евровидении-2024.
Стало известно, почему "Дія" не выдержала голосования украинцев.
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