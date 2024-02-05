MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе

МЕЛОВИН. Фото: instagram.com/melovin_official

Певец MÉLOVIN заявил о фальсификации голосования на Нацотборе Евровидения-2024. Он подозревает, что Jerry Heil и alyona alyona заплатили за победу.

Об этом он рассказал в эфире "Єдині новини" 4 февраля.

Читайте также:

MÉLOVIN не верит в честность победы Jerry Heil и alyona alyona

Певец MÉLOVIN, принимавший участие в Нацотборе и не выигравший, дал первый комментарий после объявления голосования. Артист подозревает организаторов во взяточничестве.

Звезда усомнился из-за большой разницы между первым и вторым местом. По его мнению, удивительно, что Jerry Heil и alyona alyona получили на 600 тысяч голосов больше.

MÉLOVIN. Фото: стоп-кадр телемарафона

Также у него возникают вопросы о работе "Дія", ведь по мнению певца, туда ежедневно пытаются пробраться хакеры оккупанта — и все зря. Однако приложение не выдержало голосования украинцев.

"Если мы сначала от блоггеров слышали в комментариях, что лейб ENKO предложил большую часть оплатить на Евровидении, чтобы уехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільного" от рабочих, работающих на "Суспільне", — рассказал MÉLOVIN.

Ранее Тимур Мирошниченко поделился закулисными скандалами Нацотбора.

Также Jerry Heil и alyona alyona победили и представят Украину на Евровидении-2024.

Стало известно, почему "Дія" не выдержала голосования украинцев.