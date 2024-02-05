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MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе

5 февраля 2024 08:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе
МЕЛОВИН. Фото: instagram.com/melovin_official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певец MÉLOVIN заявил о фальсификации голосования на Нацотборе Евровидения-2024. Он подозревает, что Jerry Heil и alyona alyona заплатили за победу.

Об этом он рассказал в эфире "Єдині новини" 4 февраля.

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Певец MÉLOVIN, принимавший участие в Нацотборе и не выигравший, дал первый комментарий после объявления голосования. Артист подозревает организаторов во взяточничестве.

Звезда усомнился из-за большой разницы между первым и вторым местом. По его мнению, удивительно, что Jerry Heil и alyona alyona получили на 600 тысяч голосов больше.

МЕЛОВИН. Фото: стоп-кадр телемарафона
MÉLOVIN. Фото: стоп-кадр телемарафона

Также у него возникают вопросы о работе "Дія", ведь по мнению певца, туда ежедневно пытаются пробраться хакеры оккупанта — и все зря. Однако приложение не выдержало голосования украинцев.

"Если мы сначала от блоггеров слышали в комментариях, что лейб ENKO предложил большую часть оплатить на Евровидении, чтобы уехать, то сегодня мы это услышали в стенах "Суспільного" от рабочих, работающих на "Суспільне", — рассказал MÉLOVIN.

Ранее Тимур Мирошниченко поделился закулисными скандалами Нацотбора.

Также Jerry Heil и alyona alyona победили и представят Украину на Евровидении-2024.

Стало известно, почему "Дія" не выдержала голосования украинцев.

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