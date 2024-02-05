Тіна Кароль зізналась, що стало для неї справжнім ризиком перед виходом на сцену

Тіна Кароль. Фото: стоп-кадр Нацвідбір Євробачення-2024

Співачка Тіна Кароль здивувала своїм природнім образом на Нацвідборі Євробачення-2024. Вона вийшла на сцену без макіяжу і костюму — це було ризиком для усієї її команди

Артистка розповіла про свої переживання на YouTube.

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Тіна Кароль виступила без макіяжу і сценічного костюму

Співачка Тіна Кароль підхопила світовий тренд і з'явилась на Нацвідборі Євробачення-2024 без макіяжу. Вона зізналась, що це було ризикованим рішенням.

"Я прийшла намальована, але все стерли, бо beauty-team вирішили, що сьогодні я вийду без мейку. А чому ні? Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве — пропонувати іншу реальність. Проте брови мають бути порядні — гулящі нам не підходять", — розповіла про підготовку Кароль.

Глядачі були враженні її номером "Троянди", адже співачка не тільки постала без макіяжу, але й відмовилась від сценічного костюму. Кароль вдягла чорний боді, сині джинси і накинула чорне пальто. Вона виглядала так, наче зайшла на Нацвідбір по дорозі з прогулянки.

"Концепція номеру — без мейку, без сценічного вбрання, музика і її суть — це і є про творчість. Хотілося би присвятити цей виступ нашим емоціям, які ми всі переживаємо. Вони у всіх різні, але такі, як у лютому — сумні і деколи занадто меланхолічні", — пояснила співачка.

Тіна Кароль переживала, що це буде провальна ідея, адже вона вперше виходила на сцену у такому "оголеному" вигляді — її талант, музика та й все.

"Я ризикую. Я не знаю, як це вийде. Я ризикую і вашою думкою, і ризикую сама, і ризикує beauty-дівчина, я ризикую навіть, як народна. Але без ризику ми навряд чи чогось досягли б", — зізналась артистка.

Прихильники Кароль були в захваті від її щирості

Українці надзвичайно схвально відреагували на природний образ Тіни. Вони підмітили, що вона дуже гарна і ніжна без макіяжу.

Без макіяжу, без шикарних костюмів, але з надзвичайною силою голосу, дякуємо!

Вийшла не в сукні та без тонни мейку, сіла на стілець і розірвала всих! Від учасників до гостей, браво!

А можна, щоб ви поїхали на Євробачення з цією піснею?

Іноді концертне вбрання відволікає від сенсів. Тому для виконання цієї пісні цей образ дуже доречний. Відчула кожну емоцію.

Ось дійсно справжній артист. Справжня людина, яка пройшла через стільки всього, але не здалась і йде далі. Дякую Вам за вашу простоту та щирість. Я пишаюсь тим, що в нас в Україні є Ви, Тіно.

Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіну Кароль порівняли з Леді Гагою

У соцмережах поширилась інформація, що команда Тіни Кароль могла надихнутись виступом американської співачки Леді Гаги. Вона також вийшла на сцену у натуральному образі на "Оскарі" в 2023 році. Обидві артистки виконували схожі композиції — душевні і ніжні.

Раніше MÉLOVIN звинуватив Jerry Heil і alyona alyona у фальсифікації голосування.

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