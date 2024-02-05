Тіна Кароль зізналась, що стало для неї справжнім ризиком перед виходом на сцену
Співачка Тіна Кароль здивувала своїм природнім образом на Нацвідборі Євробачення-2024. Вона вийшла на сцену без макіяжу і костюму — це було ризиком для усієї її команди
Артистка розповіла про свої переживання на YouTube.
Тіна Кароль виступила без макіяжу і сценічного костюму
Співачка Тіна Кароль підхопила світовий тренд і з'явилась на Нацвідборі Євробачення-2024 без макіяжу. Вона зізналась, що це було ризикованим рішенням.
"Я прийшла намальована, але все стерли, бо beauty-team вирішили, що сьогодні я вийду без мейку. А чому ні? Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве — пропонувати іншу реальність. Проте брови мають бути порядні — гулящі нам не підходять", — розповіла про підготовку Кароль.
Глядачі були враженні її номером "Троянди", адже співачка не тільки постала без макіяжу, але й відмовилась від сценічного костюму. Кароль вдягла чорний боді, сині джинси і накинула чорне пальто. Вона виглядала так, наче зайшла на Нацвідбір по дорозі з прогулянки.
"Концепція номеру — без мейку, без сценічного вбрання, музика і її суть — це і є про творчість. Хотілося би присвятити цей виступ нашим емоціям, які ми всі переживаємо. Вони у всіх різні, але такі, як у лютому — сумні і деколи занадто меланхолічні", — пояснила співачка.
Тіна Кароль переживала, що це буде провальна ідея, адже вона вперше виходила на сцену у такому "оголеному" вигляді — її талант, музика та й все.
"Я ризикую. Я не знаю, як це вийде. Я ризикую і вашою думкою, і ризикую сама, і ризикує beauty-дівчина, я ризикую навіть, як народна. Але без ризику ми навряд чи чогось досягли б", — зізналась артистка.
Прихильники Кароль були в захваті від її щирості
Українці надзвичайно схвально відреагували на природний образ Тіни. Вони підмітили, що вона дуже гарна і ніжна без макіяжу.
- Без макіяжу, без шикарних костюмів, але з надзвичайною силою голосу, дякуємо!
- Вийшла не в сукні та без тонни мейку, сіла на стілець і розірвала всих! Від учасників до гостей, браво!
- А можна, щоб ви поїхали на Євробачення з цією піснею?
- Іноді концертне вбрання відволікає від сенсів. Тому для виконання цієї пісні цей образ дуже доречний. Відчула кожну емоцію.
- Ось дійсно справжній артист. Справжня людина, яка пройшла через стільки всього, але не здалась і йде далі. Дякую Вам за вашу простоту та щирість. Я пишаюсь тим, що в нас в Україні є Ви, Тіно.
Тіну Кароль порівняли з Леді Гагою
У соцмережах поширилась інформація, що команда Тіни Кароль могла надихнутись виступом американської співачки Леді Гаги. Вона також вийшла на сцену у натуральному образі на "Оскарі" в 2023 році. Обидві артистки виконували схожі композиції — душевні і ніжні.
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