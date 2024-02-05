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Тіна Кароль зізналась, що стало для неї справжнім ризиком перед виходом на сцену

5 лютого 2024 11:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тіна Кароль зізналась, що стало для неї справжнім ризиком перед виходом на сцену
Тіна Кароль. Фото: стоп-кадр Нацвідбір Євробачення-2024
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Тіна Кароль здивувала своїм природнім образом на Нацвідборі Євробачення-2024. Вона вийшла на сцену без макіяжу і костюму — це було ризиком для усієї її команди

Артистка розповіла про свої переживання на YouTube.

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Тіна Кароль виступила без макіяжу і сценічного костюму

Співачка Тіна Кароль підхопила світовий тренд і з'явилась на Нацвідборі Євробачення-2024 без макіяжу. Вона зізналась, що це було ризикованим рішенням.

"Я прийшла намальована, але все стерли, бо beauty-team вирішили, що сьогодні я вийду без мейку. А чому ні? Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве — пропонувати іншу реальність. Проте брови мають бути порядні — гулящі нам не підходять", — розповіла про підготовку Кароль.

Глядачі були враженні її номером "Троянди", адже співачка не тільки постала без макіяжу, але й відмовилась від сценічного костюму. Кароль вдягла чорний боді, сині джинси і накинула чорне пальто. Вона виглядала так, наче зайшла на Нацвідбір по дорозі з прогулянки. 

"Концепція номеру — без мейку, без сценічного вбрання, музика і її суть — це і є про творчість. Хотілося би присвятити цей виступ нашим емоціям, які ми всі переживаємо. Вони у всіх різні, але такі, як у лютому — сумні і деколи занадто меланхолічні", — пояснила співачка.

Тіна Кароль переживала, що це буде провальна ідея, адже вона вперше виходила на сцену у такому "оголеному" вигляді — її талант, музика та й все. 

"Я ризикую. Я не знаю, як це вийде. Я ризикую і вашою думкою, і ризикую сама, і ризикує beauty-дівчина, я ризикую навіть, як народна. Але без ризику ми навряд чи чогось досягли б", — зізналась артистка.

Прихильники Кароль були в захваті від її щирості

Українці надзвичайно схвально відреагували на природний образ Тіни. Вони підмітили, що вона дуже гарна і ніжна без макіяжу.

  • Без макіяжу, без шикарних костюмів, але з надзвичайною силою голосу, дякуємо!
  • Вийшла не в сукні та без тонни мейку, сіла на стілець і розірвала всих! Від учасників до гостей, браво!
  • А можна, щоб ви поїхали на Євробачення з цією піснею?
  • Іноді концертне вбрання відволікає від сенсів. Тому для виконання цієї пісні цей образ дуже доречний. Відчула кожну емоцію.
  • Ось дійсно справжній артист. Справжня людина, яка пройшла через стільки всього, але не здалась і йде далі. Дякую Вам за вашу простоту та щирість. Я пишаюсь тим, що в нас в Україні є Ви, Тіно.
Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Коментарі під виступом Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тіну Кароль порівняли з Леді Гагою

У соцмережах поширилась інформація, що команда Тіни Кароль могла надихнутись виступом американської співачки Леді Гаги. Вона також вийшла на сцену у натуральному образі на "Оскарі" в 2023 році. Обидві артистки виконували схожі композиції — душевні і ніжні.

Раніше MÉLOVIN звинуватив Jerry Heil і alyona alyona у фальсифікації голосування.

Також Тімур Мірошниченко ексклюзивно поділився скандалами із залаштунків Нацвідбору. 

Колекцію Тіни Кароль з принтом ЗСУ звинуватили в плагіаті.

Євробачення
Тіна Кароль
Леді Гага
співачка
виступ
Євробачення-2024

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