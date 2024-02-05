Тина Кароль призналась, что стало для нее настоящим риском перед выходом на сцену
Певица Тина Кароль удивила своим естественным образом на Нацотборе Евровидения-2024. Она вышла на сцену без макияжа и костюма — это было риском для всей ее команды.
Артистка рассказала о своих переживаниях на YouTube.
Тина Кароль выступила без макияжа и сценического костюма
Певица Тина Кароль подхватила мировой тренд и появилась на Нацотборе Евровидения-2024 без макияжа. Она призналась, что это было рискованное решение.
"Я пришла нарисованная, но все стерли, потому что beauty-team решили, что сегодня я выйду без мейка. А почему нет? Ломаем стереотипы. Это наше кредо жизненное — предлагать другую реальность. Однако брови должны быть порядочные — гулящие нам не подходят", — рассказала о подготовке Кароль.
Зрители были впечатлены ее номером "Розы", ведь певица не только предстала без макияжа, но и отказалась от сценического костюма. Кароль надела черный боди, синие джинсы и накинула черное пальто. Она выглядела так, словно зашла на Нацотбор по дороге с прогулки.
"Концепция номера — без мейка, без сценического наряда, музыка и ее суть это и есть о творчестве. Хотелось бы посвятить это выступление нашим эмоциям, которые мы все переживаем. Они у всех разные, но такие, как в феврале — грустные и порой слишком меланхолические", — объяснила певица.
Тина Кароль переживала, что это будет провальная идея, ведь она впервые выходила на сцену в таком обнаженном виде — ее талант, музыка и все.
"Я рискую. Я не знаю, как это получится. Я рискую и вашим мнением, и рискую сама, и рискует beauty-девушка, я рискую даже, как народная. Но без риска мы вряд ли бы чего-то достигли", — призналась артистка.
Поклонники Кароль были в восторге от ее искренности
Украинцы очень одобрительно отреагировали на естественный образ Тины. Они заметили, что она очень красивая и нежная без макияжа.
- Без макияжа, без шикарных костюмов, но с необычайной силой голоса, спасибо!
- Вышла не в платье и без тонны мейка, села на стул и разорвала всех! От участников к гостям, браво!
- А можно чтобы вы поехали на Евровидение с этой песней?
- Иногда концертный наряд отвлекает от смыслов. Поэтому для исполнения этой песни этот образ очень уместен. Испытала каждую эмоцию.
- Вот действительно настоящий артист. Настоящий человек, который прошел через столько всего, но не сдался и идет дальше. Благодарю Вас за вашу простоту и искренность. Я горжусь тем, что у нас в Украине есть Вы, Тина.
Тину Кароль сравнили с Леди Гагой
В соцсетях распространилась информация, что команда Тины Кароль могла вдохновиться выступлением американской певицы Леди Гаги. Она также вышла на сцену в натуральном образе на "Оскаре" в 2023 году. Обе артистки исполняли похожие композиции — душевные и нежные.
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