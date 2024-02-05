Тина Кароль призналась, что стало для нее настоящим риском перед выходом на сцену

Тина Король. Фото: стоп-кадр Нацотбор Евровидения-2024

Певица Тина Кароль удивила своим естественным образом на Нацотборе Евровидения-2024. Она вышла на сцену без макияжа и костюма — это было риском для всей ее команды.

Артистка рассказала о своих переживаниях на YouTube.

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Тина Кароль выступила без макияжа и сценического костюма

Певица Тина Кароль подхватила мировой тренд и появилась на Нацотборе Евровидения-2024 без макияжа. Она призналась, что это было рискованное решение.

"Я пришла нарисованная, но все стерли, потому что beauty-team решили, что сегодня я выйду без мейка. А почему нет? Ломаем стереотипы. Это наше кредо жизненное — предлагать другую реальность. Однако брови должны быть порядочные — гулящие нам не подходят", — рассказала о подготовке Кароль.

Зрители были впечатлены ее номером "Розы", ведь певица не только предстала без макияжа, но и отказалась от сценического костюма. Кароль надела черный боди, синие джинсы и накинула черное пальто. Она выглядела так, словно зашла на Нацотбор по дороге с прогулки.

"Концепция номера — без мейка, без сценического наряда, музыка и ее суть это и есть о творчестве. Хотелось бы посвятить это выступление нашим эмоциям, которые мы все переживаем. Они у всех разные, но такие, как в феврале — грустные и порой слишком меланхолические", — объяснила певица.

Тина Кароль переживала, что это будет провальная идея, ведь она впервые выходила на сцену в таком обнаженном виде — ее талант, музыка и все.

"Я рискую. Я не знаю, как это получится. Я рискую и вашим мнением, и рискую сама, и рискует beauty-девушка, я рискую даже, как народная. Но без риска мы вряд ли бы чего-то достигли", — призналась артистка.

Поклонники Кароль были в восторге от ее искренности

Украинцы очень одобрительно отреагировали на естественный образ Тины. Они заметили, что она очень красивая и нежная без макияжа.

Без макияжа, без шикарных костюмов, но с необычайной силой голоса, спасибо!

Вышла не в платье и без тонны мейка, села на стул и разорвала всех! От участников к гостям, браво!

А можно чтобы вы поехали на Евровидение с этой песней?

Иногда концертный наряд отвлекает от смыслов. Поэтому для исполнения этой песни этот образ очень уместен. Испытала каждую эмоцию.

Вот действительно настоящий артист. Настоящий человек, который прошел через столько всего, но не сдался и идет дальше. Благодарю Вас за вашу простоту и искренность. Я горжусь тем, что у нас в Украине есть Вы, Тина.

Комментарии под выступлением Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Комментарии под выступлением Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Тину Кароль сравнили с Леди Гагой

В соцсетях распространилась информация, что команда Тины Кароль могла вдохновиться выступлением американской певицы Леди Гаги. Она также вышла на сцену в натуральном образе на "Оскаре" в 2023 году. Обе артистки исполняли похожие композиции — душевные и нежные.

Ранее MÉLOVIN обвинил Jerry Heil и alyona alyona в фальсификации голосования.

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