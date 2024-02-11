Alyona Alyona объяснила, почему была в черном на Нацотборе Евровидения

Изображение Alyona Alyona на Нацотборе. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка Alyona Alyona, победившая вместе с Jerry Heil на Нацотборе, объяснила, почему была на шоу в черном костюме. Она видит в этом цвете особый смысл.

Об этом артистка призналась вinstagram.

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Alyona Alyona носит черный цвет, потому что любит его

Украинские артистки Alyona Alyona и Jerry Heil вместе победили на Нацотборе Евровидения с песней Teresa & Maria. На шоу они пришли в черных костюмах. Многие еврофаны писали исполнительницам, что они вышли на сцену в траурном образе.

"Многие из вас писали фидбек относительно моего аутфита на Нацотборе о том, что вы бы хотели видеть меня покрасивее и убрали бы черный цвет. Но я люблю его. В моем гардеробе очень много черных вещей. Я люблю черные худые, курточки, а также черная обувь. Это часть моего стиля. Для меня черный цвет — это также возможность выразить свои эмоции и чувства. Он в целом многое символизирует и эти вещи не обязательно отрицательные", — обьяснила реперка свой выбор.

На данный момент еще неизвестно в каких образах артистки представят Украину на Евровидении-2024.

Подписчики считают, что лучше заменить черный цвет на другой

Поклонники Alyona Alyona также разделяют с ней любовь к черному цвету, однако считают, что для этой песни лучше подойдет какой-то другой.

"Выйдите лучше в синем, а Яна в желтом. Это будет лишний намек о нашей стране".

"Я люблю черный. Потому что это цвет уверенного в себе человека. Если ты яркая и светлая изнутри, черная одежда балансирует эту энергетику. Тем более, когда тебе не нужно дополнительного самовыражения. В этой песне — черный как раз исполняет роль баланса. А относительно комментариев о смену бекстейджа, чтобы вы не терялись в тени и тьме — поддерживаю".

"Черный — это любовь! Но не для этой песни, хочется вас увидеть новой и другой, чем мы привыкли, возможно с распущенными волосами и в чем-то ярком".

Комментарии под сообщением Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Ранее Alyona Alyona жестко ответила украинскому певцу, обвинившему ее в нечестной победе.

Также Андрей Данилко признался, какой бал поставил победителям Нацотбора. Напомним, что букмекеры сказали, есть ли в Украины шанс на победу.