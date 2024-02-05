alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди щодо нечесного голосування

Jerry Heil і alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil

Напередодні, 4 лютого, MÉLOVIN, який не виграв у Нацвідборі Євробачення, заявив, що лейбл ENKO, який продюсує реперку alyona alyona, заплатив за перемогу дуету на конкурсі.

alyona alyona і Jerry Heil відповіли на цей закид в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"Дай нам Боже тих грошей"

Співак MÉLOVIN звинуватив переможниць Нацвідбору Євробачення у хабарництві і засумнівався у реалістичності збою у "Дії".

Він вважає, що лейбл, який займається піаром alyona alyona купив перемогу, адже чув про це як від блогерів, так і у стінах "Суспільного". Судячи з усього, співак думає, що продюсери якимось чином купили голоси через "Дію", а ще підкупили жюрі.

"Розрив між 1 і 2 місцем в 600 000 — питання; а ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище…", — написав виконавець у дописі.

alyona alyona вже встигла відповісти на цей закид.

"Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", — відповіла реперка.

Нагадаємо, MÉLOVIN підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі.

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