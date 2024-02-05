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alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди щодо нечесного голосування

5 лютого 2024 11:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди щодо нечесного голосування
Jerry Heil і alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Напередодні, 4 лютого, MÉLOVIN, який не виграв у Нацвідборі Євробачення, заявив, що лейбл ENKO, який продюсує реперку alyona alyona, заплатив за перемогу дуету на конкурсі. 

alyona alyona і Jerry Heil відповіли на цей закид в ефірі "Сніданку з 1+1". 

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"Дай нам Боже тих грошей"

Співак MÉLOVIN звинуватив переможниць Нацвідбору Євробачення у хабарництві і засумнівався у реалістичності збою у "Дії". 

Він вважає, що лейбл, який займається піаром alyona alyona купив перемогу, адже чув про це як від блогерів, так і у стінах "Суспільного". Судячи з усього, співак думає, що продюсери якимось чином купили голоси через "Дію", а ще підкупили жюрі.

 

 

"Розрив між 1 і 2 місцем в 600 000  питання; а ще, хто пояснить голосування журі, коли тих, кого критикували, оцінили найвище…", — написав виконавець у дописі. 

alyona alyona вже встигла відповісти на цей закид. 

 

"Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", — відповіла реперка.

Нагадаємо, MÉLOVIN підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі. 

Також ми писали, що стало відомо, скільки українців взяли участь у голосуванні Євробачення. 

Євробачення
Alyona Alyona
Melovin
Jerry Heil
українські зірки
Євробачення-2024

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