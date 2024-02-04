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На мільйон більше — стало відомо, скільки українців взяли участь у голосуванні Євробачення

4 лютого 2024 19:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
На мільйон більше — стало відомо, скільки українців взяли участь у голосуванні Євробачення
Прямий ефір Євробачення на Суспільному. Скриншот
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Розпочався ефір ''Євробачення'', на якому нарешті оголосять переможця Нацвідбору. З самого почату трансляціїї на зв'язок вийшов керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

В прямому ефірі Суспільного він розповів, що все ж сталося з ''Дією'' і скільки людей взяли участь у голосуванні. 

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Представник "Дії" Мстислав Банік в ефірі Нацвідбору Євробачення розповів, що за останню добу за своїх фаворитів Нацвідбору Євробачення проголосували 1 мільйон 167 тисяч 176 людей. 

Це на мільйон більше, ніж минулого року: тоді участь у голосуванні взяли 166 тисяч людей. Хоча голосування було далеко не таким довготривалим.   

 

Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік в ефірі Нацвідбору Євробачення. Скриншот

Банік повідомив, що з початку голосування ''Дія'' мала обробляти 24 запити на секунду. Для участі у голосуванні застосунок мав перевіряти вік людини, яка голосує і її інформацію. Саме тому і стався збій. 

Він також розповів, що лише за ніч більше проголосувало більше 300 тисяч українців, тобто багато хто дійсно чекав, поки ''Дія'' відновить свою роботу. 

Нагадаємо, Андрій Данилко у прямому ефірі Нацвідбору згадав п'яну бійку. Також ми писали, що перекладачка жестової мови, яка стала зіркою Нацвідбору, назвала свого фаворита на Євробаченні.

Євробачення
Дія
Євробачення-2024

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