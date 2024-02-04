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На миллион больше — стало известно, сколько украинцев приняли участие в голосовании Евровидения

4 февраля 2024 19:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
На миллион больше — стало известно, сколько украинцев приняли участие в голосовании Евровидения
Прямой эфир Евровидения на Общественном. Скриншот
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Начался эфир Евровидения, на котором наконец-то объявят победителя украинского Нацотбора. С самого начала трансляции на связь вышел руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

В прямом эфире Суспільного он рассказал, что все же произошло с прило и сколько людей приняло участие в голосовании.

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Представитель "Дії" Мстислав Баник в эфире Нацотбора Евровидения рассказал, что за последние сутки за своих фаворитов Нацотбора Евровидения проголосовали 1 миллион 167 тысяч 176 человек.

Это на миллион больше, чем в прошлом году: тогда участие в голосовании приняли 166 тысяч человек. Хотя голосование было далеко не столь долговременным.

 

Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в эфире Нацотбора Евровидения. Скриншот

Баник сообщил, что с начала голосования приложение "Дія" должно было обрабатывать 24 запроса в секунду. Для участия в голосовании приложение должно было проверять возраст голосующего и его информацию. Вот поэтому и произошел сбой.

Он также рассказал, что только за ночь больше проголосовало более 300 тысяч украинцев, то есть многие действительно ждали, пока действие возобновит свою работу.

Напомним, Андрей Данилко в прямом эфире Нацотбора вспомнил пьяную потасовку. Также мы писали, что переводчица жестового языка, ставшая звездой Нацотбора, назвала своего фаворита на Евровидении.

Евровидение
Дія
Евровидение-2024

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