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alyona alyona и Jerry Heil ответили на обвинения в фальсификации голосования

5 февраля 2024 11:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
alyona alyona и Jerry Heil ответили на упреки в нечестном голосовании
Jerry Heil и alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Накануне, 4 февраля, MÉLOVIN, который не выиграл в Нацотборе Евровидения, заявил, что лейбл ENKO, продюсирующий репера alyona alyona, заплатил за победу дуэта на конкурсе.

alyona alyona и Jerry Heil ответили на этот упрек в эфире программы "Сніданок с 1+1".

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"Дай нам Бог тех денег"

Певец MÉLOVIN обвинил победительниц Нацотбора Евровидения во взяточничестве и усомнился в реалистичности сбоя в приложении "Дія".

Он считает, что лейбл, занимающийся пиаром alyona, alyona, купил победу, ведь слышал об этом как от блогеров, так и в стенах "Суспільного". Судя по всему, певец думает, что продюсеры каким-то образом купили голоса в приложении "Дія", а еще подкупили жюри.

 

 

"Разрыв между 1 и 2 местом в 600 000 — вопрос; а еще, кто объяснит голосование жюри, когда тех, кого критиковали, оценили очень высоко…", —написал исполнитель в публикации.

alyona alyona уже успела ответить на этот упрек.

 

"Знаете, я постоянно говорю одно и то же: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть." Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, мы бы их тратили на сборы, а не на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце", — ответила репер.

Напомним, MÉLOVIN подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе.

Также мы писали, что стало известно, сколько украинцев приняли участие в голосовании Евровидения.

Евровидение
Alyona Alyona
Melovin
Jerry Heil
украинские звезды
Евровидение-2024

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