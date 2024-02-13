Поляки перепели песню, которая будет представлять Украину на Евровидении

Польский дуэт Lunaria. Фото: instagram.com/lunariapolska

Польский дуэт Lunaria записал кавер на песню Teresa & Maria, с которой Jerry Heil и alyona alyona будут представлять Украину на 68 песенном конкурсе Евровидения-2024. Исполнители перевели композицию на польский и выполнили под живой аккомпонемент. Поклонники остались в восторге.

Кавер опубликовали на YouTube.

Читайте также:

Польская группа поддержала украинских певиц

Сначала польская группа Lunaria сделала только демо-версию переведенной с украинского на польский песни Teresa & Maria, однако аудитории настолько понравилось, что они записали полноценный кавер.

"Прекрасная мелодия. Песня Евровидения Jerry Heil и alyona alyona... Держим кулаки за девушек! Желаем лучшего выступления на Евровидении 2024", — написали под видео польские артисты.

Тысячи слушателей, среди которых немало украинцев, остались в восторге от работы польского дуэта.

Скриншот комментариев под кавером в instagram.com/lunariapolska

Отреагировала на кавер даже Jerry Heil. Как видно из ее комментария, она была в шоке услышать собственную песню в такой интерпретации.

"WHATTTTTTTT", — оставила комментарий под видео Jerry Heil. Судя по прибавленным эмодзи-сердечкам — работа ребят ей пришлась по душе.

Между тем, другие пользователи сети также делятся своими впечатлениями. Украинцы благодарят музыкантов за поддержку и новое звучание хита, а некоторые даже считают, что кавер лучше оригинала. Не все согласны с последним утверждением, однако вокал и душевность песни от Lunaria также оценивают самыми высокими мнениями.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала, для чего действительно едет на Евровидение.

Также мы писали, что Alyona Alyona объяснила почему была в черном на Нацотборе Евровидения.