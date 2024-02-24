Полякова, Гордон, Jerry Heil та інші зірки поділились власними спогадами про початок війни

Блогер Дмитро Гордон. Фото: пресслужба телеканалу "1+1"

Новину про початок повномасштабної війни кожен українець дізнався по-різному. На київській прем’єрі фільму "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва своїми спогадами поділились представники шоу-бізнесу.

Журналісти Новини.LIVE дізнались подробиці.

Дмитро Гордон про 24 лютого 2022 року

Перші 60 хвилин 24 лютого, ще до початку повномасштабної війни, блогер Дмитро Гордон зустрів у друзів. Потім приїхав додому, вже були попередження, за словами журналіста, про початок війни о 4 ранку. На цей час Гордон з дружиною поставили будильники, але коли прокинулись, було тихо. Тож вони лягли далі спати.

"О 04:45 я почув два вибухи за вікном, було багато дзвінків. Мені подзвонив стурбований Антон Геращенко кричав у слухавку: "Роби звернення до Дудя, Собчак, всіх, хто може вплинути на російські мізки". Таким був перший день", — розповів Дмитро Гордон.

Блогер Дмитро Гордон. Фото: Новини.LIVE

Оля Полякова та старша донька про перший день повномасштабної війни

Співачка Оля Полякова зазначила, що у кожного своє 24 лютого. Українці переживали початок повномасштабної війни індивідуально. Але було й дещо спільне.

"Абсолютна невизначеність, страх, нерозуміння що нас чекає далі і чи буде в нас взагалі майбутнє. І те, що сьогодні ми маємо можливість ходити в кіно і накласти макіяж. Бо перші два місяці ми всі цього не робили, нам було байдуже, як ми виглядаємо, в чому ми. Це були місяці когось жахіття", — зазначила Оля Полякова.

Її старша донька Маша, яка також будує музичну кар’єру, додала конкретики у спогади про перший день повномасштабної війни.

"В мене є скриншот, як нас на 24 лютого в школу на перший урок викликали. Нам сказали війна війною, але приходимо, любі", — зауважила Маша Полякова.

Оля Полякова (праворуч) з донькою. Фото: Фото: пресслужба телеканалу "1+1"

MELOVIN та Jerry Heil про 24 лютого

Співак MELOVIN зізнався — в ніч проти російського вторгнення він збирав конструктор LEGO. А його майбутня конкурентка за Нацвідбором на конкурс "Євробачення-2024", музична виконавиця Jerry Heil, пережила ступор.

"У мене було "замри". Я не могла рухатися взагалі. Я відчула ніби внутрішній спокій, а розуміла, що я не можу редагувати. Ніби померли всі емоції", — розповіла співачка.

Співак MELOVIN. Фото: пресслужба телеканалу "1+1"

Спогади TVORCHI та Анни Трінчер про початок російського вторгнення

Учасники гурту TVORCHI, який представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2023", Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні отримували багато повідомлень від близьких. А співачка, акторка Анна Трінчер хоч і була розгубленою, але взяла з собою цінні речі.

"Я була в максимальному ступорі і не розуміла до кінця, що відбувається. В мене психіка схлюпнулась і зробила пелену перед моїми очима, щоб не травмувати. Я не хотіла вірити, що є війна. Я зібрала всі самі дорогі речі з розрахунком, як не буде грошей, то я їх продам", — зізналась Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер. Фото: пресслужба телеканалу "1+1"

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Довга Доба" показали в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Також ми розповідали, хто створив музику до фільму "Довга Доба".