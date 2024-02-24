Полякова, Гордон, Jerry Heil та інші зірки поділились власними спогадами про початок війни
Новину про початок повномасштабної війни кожен українець дізнався по-різному. На київській прем’єрі фільму "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва своїми спогадами поділились представники шоу-бізнесу.
Журналісти Новини.LIVE дізнались подробиці.
Дмитро Гордон про 24 лютого 2022 року
Перші 60 хвилин 24 лютого, ще до початку повномасштабної війни, блогер Дмитро Гордон зустрів у друзів. Потім приїхав додому, вже були попередження, за словами журналіста, про початок війни о 4 ранку. На цей час Гордон з дружиною поставили будильники, але коли прокинулись, було тихо. Тож вони лягли далі спати.
"О 04:45 я почув два вибухи за вікном, було багато дзвінків. Мені подзвонив стурбований Антон Геращенко кричав у слухавку: "Роби звернення до Дудя, Собчак, всіх, хто може вплинути на російські мізки". Таким був перший день", — розповів Дмитро Гордон.
Оля Полякова та старша донька про перший день повномасштабної війни
Співачка Оля Полякова зазначила, що у кожного своє 24 лютого. Українці переживали початок повномасштабної війни індивідуально. Але було й дещо спільне.
"Абсолютна невизначеність, страх, нерозуміння що нас чекає далі і чи буде в нас взагалі майбутнє. І те, що сьогодні ми маємо можливість ходити в кіно і накласти макіяж. Бо перші два місяці ми всі цього не робили, нам було байдуже, як ми виглядаємо, в чому ми. Це були місяці когось жахіття", — зазначила Оля Полякова.
Її старша донька Маша, яка також будує музичну кар’єру, додала конкретики у спогади про перший день повномасштабної війни.
"В мене є скриншот, як нас на 24 лютого в школу на перший урок викликали. Нам сказали війна війною, але приходимо, любі", — зауважила Маша Полякова.
MELOVIN та Jerry Heil про 24 лютого
Співак MELOVIN зізнався — в ніч проти російського вторгнення він збирав конструктор LEGO. А його майбутня конкурентка за Нацвідбором на конкурс "Євробачення-2024", музична виконавиця Jerry Heil, пережила ступор.
"У мене було "замри". Я не могла рухатися взагалі. Я відчула ніби внутрішній спокій, а розуміла, що я не можу редагувати. Ніби померли всі емоції", — розповіла співачка.
Спогади TVORCHI та Анни Трінчер про початок російського вторгнення
Учасники гурту TVORCHI, який представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2023", Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні отримували багато повідомлень від близьких. А співачка, акторка Анна Трінчер хоч і була розгубленою, але взяла з собою цінні речі.
"Я була в максимальному ступорі і не розуміла до кінця, що відбувається. В мене психіка схлюпнулась і зробила пелену перед моїми очима, щоб не травмувати. Я не хотіла вірити, що є війна. Я зібрала всі самі дорогі речі з розрахунком, як не буде грошей, то я їх продам", — зізналась Анна Трінчер.
Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Довга Доба" показали в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Також ми розповідали, хто створив музику до фільму "Довга Доба".
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