Полякова, Гордон, Jerry Heil и другие звезды поделились своими воспоминаниями о начале войны

Блогер Дмитрий Гордон. Фото: пресс-служба телеканала "1+1"

Новость о начале полномасштабной войны каждый украинец узнал по-разному. На киевской премьере фильма "Довга Доба" режиссера Алана Бадоева своими воспоминаниями поделились представители шоу-бизнеса.

Журналисты Новини.LIVE узнали подробности.

https://www.youtube.com/watch?v=wJ6rZYtaZT0

Дмитрий Гордон о 24 февраля 2022 года

Первые 60 минут 24 февраля, еще до начала полномасштабной войны, блогер Дмитрий Гордон встретил у друзей. Потом приехал домой, уже были предупреждения, по словам журналиста, о начале войны в 4 утра. На это время Гордон с женой поставили будильники, но когда проснулись было тихо. Так они легли дальше спать.

"В 04:45 я услышал два взрыва за окном, было много звонков. Мне позвонил обеспокоенный Антон Геращенко кричал в трубку: "Делай обращения к Дудю, Собчак, всем, кто может повлиять на российские мозги". Таким был первый день", — рассказал Дмитрий Гордон.

Блогер Дмитрий Гордон. Фото: Новини.LIVE

Оля Полякова и старшая дочь о первом дне полномасштабной войны

Певица Оля Полякова отметила, что у каждого свое 24 февраля. Украинцы переживали начало полномасштабной войны индивидуально. Но было и кое-что общее.

"Абсолютная неопределенность, страх, непонимание что нас ждет дальше и будет ли у нас вообще будущее. И то, что сегодня мы имеем возможность ходить в кино и наложить макияж. Потому что первые два месяца мы все этого не делали, нам было безразлично как мы выглядим, в чем мы. Это были месяцы кого-то ужаса", — отметила Оля Полякова.

Ее старшая дочь, Маша, которая также строит музыкальную карьеру, добавила конкретики в воспоминания о первом дне полномасштабной войны.

"У меня есть скриншот, как нас на 24 февраля в школу на первый урок вызвали. Нам сказали война войной, но приходим, дорогие", — отметила Маша Полякова.

Оля Полякова (справа) с дочерью. Фото: Фото: пресс-служба телеканала "1+1"

MELOVIN и Jerry Heil о 24 февраля

Певец MELOVIN признался — в ночь на российское вторжение он собирал конструктор LEGO. А его будущая конкурентка по Нацотбору на конкурс "Евровидение-2024", музыкальная исполнительница Jerry Heil пережила ступор.

"У меня было замри. Я не могла двигаться вообще. Я почувствовала будто внутреннее спокойствие, а понимала, что я не могу редактировать. Будто умерли все эмоции", — рассказала певица.

Певец MELOVIN. Фото: пресс-служба телеканала "1+1"

Воспоминания TVORCHI и Анны Тринчер о начале российского вторжения

Участники группы TVORCHI, представлявшей Украину на конкурсе "Евровидение-2023", Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни получали много сообщений от близких. А певица, актриса Анна Тринчер хоть и была растеряна, но взяла с собой ценные вещи.

"Я была в максимальном ступоре и не понимала до конца происходящего. У меня психика всхлипнула и сделала пелену перед моими глазами, чтобы не травмировать. Я не хотела верить, что есть война. Я собрала все самые дорогие вещи с расчетом как не будет денег, я это я продам", — призналась Анна Тринчер.

Певица Анна Тринчер. Фото: пресс-служба телеканала "1+1"

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Довга Доба" показали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Также мы рассказывали, кто создал музыку к фильму "Довга Доба".