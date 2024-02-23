Фільм Довга Доба вийшов у всесвітній прокат — вперше українське кіно показали в штаб-квартирі НАТО

Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту

Спеціальний показ фільму "Довга Доба" відбувся напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в рамках стратегічного засідання послів та членів НАТО в Брюсселі. Перегляд фільму розпочався зі вступного слова глави місії України в НАТО Наталії Галібаренко та заступника помічника генсека НАТО з питань громадської дипломатії Кармен Ромеро.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

Алан Бадоєв презентував світовій спільноті фільм про злочини росіян в Україні

У Брюсселі відбувся історичний момент для українського кінематографа. Документальну стрічку Алана Бадоєва та каналу "1+1 Україна" було показано в штаб-квартирі НАТО. Перегляд 120 хвилинної хроніки розпочався зі звернення режисера до світової спільноти. Режисер наголосив, що просто зараз наші військові боронять кордони і ціною свого життя дарують нам час, щоб ми могли розповісти світу про Україну. Ще є час, але кожна секунда, це життя людей.

"Дякую за можливість звернутись до вас. Це не просто стрічка, а послання світу. У ньому лунають голоси українців, у ньому зафіксовані вчинки українських людей на межі існування, у ньому відображені факти злочинів російській військових проти мирного населення моєї країни. Кожен кадр у фільмі знятий нашими героями на їх гаджети. Для того, щоб світ міг відчути себе разом з українцями в тих умовах, в яких ми перебуваємо вже два роки. Ми створили "Довгу Добу", щоб ніхто не зміг переписати нашу історію і сказати, що України не було", — сказав Алан Бадоєв.

Режисер розповів, що таким чином створена певна капсула часу.

"Коли ви будете дивитися цей фільм памʼятайте, так виглядає боротьба за життя, за свободу, за майбутнє. Я хотів би, щоб світова спільнота усвідомлювала, що війна ближче, ніж вам здається. Я вважаю, що саме ви повинні донести до інших ідею про те, що за мир варто боротися. Дякую за вашу увагу!", — такими словами закінчив спеціальне включення режисер.

Після трансляції фільму в Брюсселі посли та представники країн-членів НАТО були приголомшені долями та відвагою героїв "Довгої Доби", цікавлячись, як склалося подальше життя українців з фільму.

Режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент проєкту

"Цей фільм передає, з одного боку, правду про кремлівський режим та його злочини. І хоробрість українського народу з іншого. З самого першого дня повномасштабного вторгнення росії позиція НАТО була рішучою і зрозуміло. Наш фундаментальний інтерес полягає в тому, щоб Україна виграла війну і здобула перемогу як незалежна і суверенна країна. Оскільки ми знаємо, що міцного миру не буде, якщо переможуть гноблення та тиранія, а авторитарні режими та лідери будуть вірити, що можуть отримати те, що хочуть, силою. Тож ще раз дякуємо, що ви з нами!", — говорить Кармен Ромеро, заступниця помічника Генерального Секретаря НАТО.

Телевізійна прем’єра документальної стрічки "Довга Доба" відбудеться 24 лютого о 22:00 на каналі "1+1 Україна". Також з 24 лютого стартують перші міжнародні кінопокази фільму, які пройдуть у Болгарії, Туреччині та Данії.

Нагадаємо, ми писали, чим особливий фільм "Довга Доба".

Раніше Алан Бадоєв розповів, хто створив музику до фільму "Довга Доба".