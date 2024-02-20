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В Харкові пройшов показ фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва

20 лютого 2024 00:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В Харкові пройшов показ фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва
Режисер Алан Бадоєв. Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режисер, продюсер Алан Бадоєв завітав до Харкова, аби особисто презентувати фільм "Довга Доба". За словами творців стрічки — це кінодокумент про сучасну історію України, що створений з 12 тисяч історій українців. 

Журналісти Новини.LIVE поспілкувались з режисером та дізнались, зокрема, з чим в нього асоціюється Харків.

Кінопоказ фільму "Довга Доба" в Харкові

За словами Алана Бадоєва, у фільмі, який українці знімали на власні ґаджети, присутня історія харківʼянки. Вона потужно доповнює те, що відчувають люди у великих містах, коли по них бʼє бомбардувальники. 

"Коли я передивлявся ці фрагменти, я навіть просто в києві такого не відчував, що було в Харкові. Тому сьогодні (в понеділок, 19.02.2024. Ред.) я сильно хвилювався за те, щоб люди змогли прийти, чи не буде перервано сеанс. Тому що я розумію — це важко психологічно. Коли ти знаходишся в місті, яке постійно тероризує ця жахлива країна", — розповів Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв наголосив, що Харків для нього це сміливість. Світлинами з сеансу поділилися в соцмережах і жителі міста, які прийшли на великому екрані подивитися фільм "Довга Доба".

В Харкові пройшов показ фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва - фото 1
Скриншот: Instagram/k.haranchevska

Фільм починається з історії Романа Жука та його родини, яка й стала відправною як для режисера, так і для всієї команди. Це стрічка про життя та виживання, спротив, єдність у тяжкі часи.

Телевізійна трансляція фільму відбудеться 24 лютого о 22:00 до другої річниці повномасштабного вторгнення. А вже після українського прокату стрічку покажуть за кордоном, аби голоси кожного українця були почуті у всьому світі.

Разом з партнерами фільму — мережею кінотеатрів Multiplex та monobank — автори стрічки подбали про те, аби її змогли побачити якомога більше людей у різних містах України. Отримавши безкоштовний квиток на кінопоказ "Довга Доба", кожен українець матиме змогу зробити донат.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ КВИТОК: https://dovhadoba.badoevid.com/

Уся сума зібраних донатів від кінопоказу буде спрямована на лікування важкопоранених військових. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла київська прем'єра фільму "Довга Доба". Також Алан Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу.

війна
кіно
Алан Бадоєв
благодійність
українські зірки

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