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В Харькове прошел показ фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

20 февраля 2024 00:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В Харькове прошел показ фильма "Довга Доба" Алана Бадоева
Режиссер Алан Бадоев. Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Режиссер, продюсер Алан Бадоев посетил Харьков, чтобы лично презентовать фильм "Довга Доба". По словам создателей фильма, это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с режиссером и узнали, в частности, с чем у него ассоциируется Харьков.

Кинопоказ фильма "Довга Доба" в Харькове

По словам Алана Бадоева, в фильме, который украинцы снимали на собственные гаджеты, присутствует история харьковчанки. Она мощно дополняет то, что испытывают люди в больших городах, когда по ним бьют бомбардировщики.

"Когда я пересматривал эти фрагменты, я даже просто в Киеве такого не чувствовал, что было в Харькове. Поэтому сегодня (в понедельник, 19.02.2024.Ред.) я сильно переживал за то, чтобы люди смогли прийти, не будет ли прервано сеанс. Потому что я понимаю — это тяжело психологически. Когда ты находишься в городе, который постоянно терроризирует эта ужасная страна", — рассказал Алан Бадоев.

Алан Бадоев подчеркнул, что Харьков для него — это смелость. Фотографиями с сеанса поделились в соцсетях и жители города, пришедшие на большом экране посмотреть фильм "Довга Доба".

В Харькове прошел показ фильма "Довга Доба" Алана Бадоева - фото 1
Скриншот: Instagram/k.haranchevska

Фильм начинается с истории Романа Жука и его семьи, которая стала отправной как для режиссера, так и для всей команды. Это лента о жизни и выживании, сопротивлении, единстве в трудные времена.

Телевизионная трансляция фильма состоится 24 февраля в 22:00 ко второй годовщине полномасштабного вторжения. А уже после украинского проката фильм покажут за границей, чтобы голоса каждого украинца были услышаны во всем мире.

Вместе с партнерами фильма — сетью кинотеатров Multiplex и monobank — авторы фильма позаботились о том, чтобы ее смогли увидеть как можно больше людей в разных городах Украины. Получив бесплатный билет на кинопоказ "Довга Доба", каждый украинец сможет сделать донат.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ: https://dovhadoba.badoevid.com/

Вся сумма собранных донатов от кинопоказа будет направлена на лечение тяжело раненых военных.

Напомним, ранее мы писали, как прошла киевская премьера фильма "Довга Доба". Также Алан Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира.

война
кино
Алан Бадоев
благотворительность
украинские звезды

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