Фільм Довга Доба вийшов у всесвітній прокат — вперше українське кіно показали в штаб-квартирі НАТО

Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

Специальный показ фильма "Довга Доба" состоялся накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в рамках стратегического заседания послов и членов НАТО в Брюсселе. Просмотр фильма начался со вступительного слова главы миссии Украины при НАТО Наталии Галибаренко и заместителя помощника генсека НАТО по общественной дипломатии Кармен Ромеро.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Алан Бадоев презентовал мировому сообществу фильм о преступлениях россиян в Украине

В Брюсселе состоялся исторический момент для украинского кинематографа. Документальная лента Алана Бадоева и канала "1+1 Украина" была показана в штаб-квартире НАТО. Просмотр 120-минутной хроники начался обращением режиссера к мировому сообществу. Режиссер подчеркнул, что прямо сейчас наши военные защищают границы и ценой своей жизни дарят нам время, чтобы мы могли рассказать миру об Украине. Еще есть время, но каждая секунда — это жизнь людей.

"Спасибо за возможность обратиться к вам. Это не просто лента, а послание миру. В нем раздаются голоса украинцев, в нем зафиксированы поступки украинских людей на грани существования, в нем отражены факты преступлений русских военных против мирного населения моей страны. Каждый кадр в фильме снят нашими героями на их гаджеты. Для того, чтобы мир мог почувствовать себя вместе с украинцами в тех условиях, в которых мы находимся уже два года. Мы создали "Довгу Добу", чтобы никто не смог переписать нашу историю и сказать, что Украины не было", — сказал Алан Бадоев.

Режиссер рассказал, что таким образом создана определенная капсула времени.

"Когда вы будете смотреть этот фильм, помните — так выглядит борьба за жизнь, за свободу, за будущее. Я хотел бы, чтобы мировое сообщество осознавало, что война ближе, чем вам кажется. Я считаю, что именно вы должны донести до других идею о том, что за мир стоит бороться. Спасибо за ваше внимание!" — такими словами закончил специальное включение режиссер.

После трансляции фильма в Брюсселе послы и представители стран-членов НАТО были ошеломлены судьбами и отвагой героев "Довгої Доби", интересуясь, как сложилась дальнейшая жизнь украинцев из фильма.

Режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент проекта

"Этот фильм передает, с одной стороны, правду о кремлевском режиме и его преступлениях. И храбрость украинского народа — с другой. С самого первого дня полномасштабного вторжения России позиция НАТО была решительной и понятной. Наш фундаментальный интерес состоит в том, чтобы Украина выиграла войну и одержала победу как независимая и суверенная страна, поскольку мы знаем, что крепкого мира не будет, если победят угнетение и тирания, а авторитарные режимы и лидеры будут верить, что могут получить то, что хотят, силой. Так что еще раз спасибо, что вы с нами!" — говорит Кармен Ромеро, заместитель помощника генерального секретаря НАТО.

Телевизионная премьера документальной ленты "Довга Доба" состоится 24 февраля в 22:00 на канале "1+1 Украина". Также с 24 февраля стартуют первые международные кинопоказы фильма, которые пройдут в Болгарии, Турции и Дании.

Напомним, мы писали, чем особенный фильм "Довга Доба".

Ранее Алан Бадоев рассказал, кто создал музыку к фильму "Довга Доба".