Помер молодший брат Снуп Догга

Американський репер Снуп Догг. Фото: Instagram/snoopdogg

У родині американського репера Снуп Догга сталося горе. Помер його молодший брат Бінг Вортінгтон. Йому було 44 років.

Про це в п’ятницю, 16 лютого, повідомило видання TMZ.

У Снуп Догга помер брат

52-річний репер віддав данину пам’яті своєму братові та опублікував декілька фото та відео. На одному з них вони з родиною стоять на кладовищі, де похована їхня мати, Беверлі Тейт. Вона померла 2021 року.

"Завжди змушував нас сміятися. Тепер ти разом з мамою", — лаконічно підписав відео Снуп Догг.

Бінг, який був зведеним братом репера з боку матері, працював зі Снупом протягом багатьох років. Він був менеджером турів зіркового родича. Вортінгтон також випускав музику зі своєю власною групою Lifestyle. Вони записали кілька альбомів, але згодом Бінг заявив, що йому більше подобається робота за лаштунками шоу-бізнесу. Так брат Снуп Догга відмовився від своєї співочої кар’єри.

Кілька років тому Бінг вирішив самотужки піти на музичний ринок і переїхав до Канади, щоб відкрити студію та продюсерську компанію — злиття його власного Dogg Records і канадського хіп-хоп лейблу Urban Heat Legends.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у доньки Снуп Догга стався інсульт. Також ми розповідали, що британському музиканту Полу Маккартні повернули його гітару.