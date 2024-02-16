Зникла пів століття тому — Полу Маккартні повернули його гітару

Музикант Пол Маккартні. Фото: Collier Schorr/GQ

Популярному музиканту Полу Маккартні, який грав в The Beatles, повернули його першу гітару. Вона зникла 50 років тому.

Про це повідомили на сайті The Lost Bass.

Пол Маккартні знову побачив свою гітару з 1961 року

Інструмент музиканта Пола Маккартні, який був членом гурту The Beatles, знайшли в оригінальному футлярі на горищі житлового будинку в Англії. Команда проєкту The Lost Bass шукав її з 2018 року. Гітара потребує ремонту і її автентичність підтвердив виробник Hofner.

Пол Маккартні купив гітару Hofner 500/1 у Гамбурзі в 1961 році. Тоді вона коштувала 30 фунтів стерлінгів. Музикант грав на ній протягом усього існування легендарних The Beatles.

Гітара зникла після 1969 року, востаннє її бачили за кілька днів до фінального виступу гурту.

Вдалось з'ясувати, що інструмент викрали з фургона для перевезення обладнання у Лондоні 10 жовтня 1972 року і злодій продав її власнику пабу в районі Ноттінґ-Гілл.

Гітара Пола Маккартні. Фото: The Lost Bass

Завдяки медійному поширенню інформації про пошуки гітари, стало відомо, що якась гітара лежить на горищі багатоповерхового будинку на південному узбережжі Англії.

"Діставши, вони зрозуміли, що це вона. Через кілька днів гітара знову була в Пола Маккартні!" — написала команда The Lost Bass.

Гітара Пола Маккартні. Фото: The Lost Bass

Раніше картину, яку намалювали The Beatles, продали на аукціоні.

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