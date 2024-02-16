Исчезла полвека назад — Полу Маккартни вернули его гитару

Музыкант Пол Маккартни. Фото: Collier Schorr/GQ

Популярному музыканту Полу Маккартни, игравшему в The Beatles, вернули его первую гитару. Она исчезла 50 лет тому назад.

Об этом сообщили на сайте The Lost Bass.

Пол Маккартни снова увидел свою гитару 1961 года

Инструмент музыканта Пола Маккартни, который был членом группы The Beatles, был найден в оригинальном футляре на чердаке жилого дома в Англии. Команда проекта The Lost Bass искала ее с 2018 года. Гитара нуждается в ремонте и ее подлинность подтвердил производитель Hofner.

Пол Маккартни купил гитару Hofner 500/1 в Гамбурге в 1961 году. Тогда она стоила 30 фунтов стерлингов. Музыкант играл на ней на протяжении всего существования легендарных The Beatles.

Гитара исчезла после 1969 года, последний раз ее видели за несколько дней до финального выступления группы.

Удалось выяснить, что инструмент украли из фургона для перевозки оборудования в Лондоне 10 октября 1972 года и вор продал ее владельцу паба в районе Ноттинг-Хилл.

Гитара Пола Маккартни. Фото: The Lost Bass

Благодаря медийному распространению информации о поисках гитары, стало известно, что некая гитара лежит на чердаке многоэтажного дома на южном побережье Англии.

"Достав, они поняли, что это она. Через несколько дней гитара снова была у Пола Маккартни!" — написала команда The Lost Bass.

Гитара Пола Маккартни. Фото: The Lost Bass

Ранее картину, нарисованную The Beatles, продали на аукционе.

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