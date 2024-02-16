Умер младший брат Снуп Догга

Американский рэпер Снуп Догг. Фото: Instagram/snoopdogg

В семье американского рэпера Снуп Догга произошло горе. Умер его младший брат Бинг Уортингтон. Ему было 44 года.

Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщило издание TMZ.

У Снуп Догга умер брат

52-летний рэпер отдал дань памяти своему брату и опубликовал несколько фото и видео. На одном из них они с семьей стоят на кладбище, где похоронена их мать Беверли Тейт. Она скончалась в 2021 году.

"Всегда заставлял нас смеяться. Теперь ты вместе с мамой", — лаконично подписал видео Снуп Догг.

Бинг, который был сводным братом рэпера со стороны матери, работал со Снупом на протяжении многих лет. Он являлся менеджером туров звездного родственника. Уортингтон также выпускал музыку со своей собственной группой Lifestyle. Они записали несколько альбомов, но впоследствии Бинг заявил, что ему больше нравится работа за кулисами шоу-бизнеса. Так брат Снуп Догга отказался от своей певческой карьеры.

Несколько лет назад Бинг решил самостоятельно выйти на музыкальный рынок и переехал в Канаду, чтобы открыть студию и продюсерскую компанию — слияние его собственного Dogg Records и канадского хип-хоп лейбла Urban Heat Legends.

Напомним, ранее мы писали, что у дочери Снуп Догга произошел инсульт. Также мы рассказывали, что британскому музыканту Полу Маккартни вернули его гитару.