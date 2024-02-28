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Посольство Росії в ПАР засудило зірку "Зоряних війн" за допомогу Україні — він відповів

28 лютого 2024 13:11
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Посольство Росії в ПАР засудило зірку "Зоряних війн" за допомогу Україні — він відповів
Актор Марк Гемілл. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актор Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера в науково-фантастичній епопеї "Зоряні війни", висміяв закид у його бік з боку посольства Росії у Південній Африці. Дипломати намагалися принизити актора.

Допис опублікував у соціальній мережі Х.

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Американський актор і посол United24 Марк Гемілл підтримує Україну, зокрема відкрито виступає проти російської агресії і збирає фінансову допомогу для нашої країни. 

У соціальній мережі Х представники російського посольства у ПАР опублікували пост про те, що Марк Гемілл нібито перейшов на "темну сторону", адже зібрав кошти на 500 дронів для ЗСУ.

 

Посольство Росії в ПАР засудило зірку "Зоряних війн" за допомогу Україні — він відповів - фото 1
Скриншот допису посольства Росії в ПАР

"Минулого місяця Марк Гемілл відправив в Україну 500 безпілотників", — пише The Hill. А тепер подивіться на футболку Зеленського на фото. Що на ній написано? "Переходь на темну сторону" ("Come to the Dark Side"). Як вам це подобається, шанувальники "Зоряних воєн"? Люк Скайвокер приєднався до темної сторони", — написали російські дипломати у дописі. 

Фраза — "Come to the Dark Side" — пряма відсилка до фільму.  

Актор на своїй сторінці у соцмережі дотепно відповів тим, хто підтримує країну-агресора. Адже те, що написали дипломати, звучить геть безглуздо для прихильників саги. 

 

"Скажи мені, що ти не знаєш нічого про "Зоряні війни", не кажучи мені, що ти не знаєш нічого про "Зоряні війни". Підказка: український народ — це бунтівники, а ви — Імперія Зла. Росіяни знову промахнулися, але дякую за спробу! PS: Для мене велика честь відповісти на заклик Президента Володимира Зеленського стати послом дронів, щоб захистити його країну від вашого злочинного вторгнення", — написав Марк Гемілл. 

Хто такий Марк Гемілл?

Марк Гемілл — американський актор кіно, театру й озвучки, сценарист. Найбільш відомий завдяки ролі Люка Скайуокера з кіносаги "Зоряні війни" та голосу лиходія Джокера в різних мультфільмах і комп'ютерних іграх. За більш ніж 54 роки кар'єри зіграв 363 різних ролі. З вересня 2022 року — посол благодійної платформи United24, яка збирає кошти для підтримки України у війні проти РФ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн", який належав Гаррісону Форду. 

Також ми писали, що Марк Гемілл продає унікальну українську вишиванку. 

кіно
закордонні зірки
Марк Гемілл
Зоряні війни
Росія
UNITED24

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