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Посольство России в ЮАР осудило звезду "Звездных войн" за помощь Украине — он ответил

28 февраля 2024 13:11
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Посольство России в ЮАР осудило звезду "Звездных войн" за помощь Украине - он ответил
Актер Марк Гэмилл. Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайвокера в научно-фантастической эпопее "Звездные войны", высмеял упрек в его сторону со стороны посольства России в Южной Африке. Дипломаты пытались унизить актера.

Публикацию опубликовал в социальной сети X.

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"Снова промахнулись"

Американский актер и посол United24 Марк Хэмилл поддерживает Украину, в частности, открыто выступает против российской агрессии и собирает финансовую помощь для нашей страны.

В социальной сети Х представители российского посольства в ЮАР опубликовали пост о том, что Марк Хэмилл якобы перешел на "темную сторону", ведь собрал средства на 500 дронов для ВСУ.

 

Посольство России в ЮАР осудило звезду "Звездных войн" за помощь Украине — он ответил - фото 1
Скриншот публикации посольства России в ЮАР

"В прошлом месяце Марк Хэмилл отправил в Украину 500 беспилотников",  пишет The Hill. Теперь посмотрите на футболку Зеленского на фото. Что написано на ней? "Переходи на темную сторону" ("Come to the Dark Side"). Как вам это нравится, поклонники "Звездных войн"? Люк Скайуокер присоединился к темной стороне", — написали российские дипломаты в публикации.

Фраза — "Come to the Dark Side" — прямая отсылка к фильму.

Актер на своей странице в соцсети остроумно ответил тем, кто поддерживает страну-агрессора. Ведь то, что написали дипломаты, звучит совершенно бессмысленно для поклонников саги.

 

"Скажи мне, что ты не знаешь ничего о Звездных войнах, не говоря мне, что ты не знаешь ничего о Звездных войнах. Подсказка: украинский народ  это мятежники, а вы  Империя Зла. Россияне снова промахнулись, но спасибо за попытку! PS : Для меня большая честь ответить на призыв Президента Владимира Зеленского стать послом дронов, чтобы защитить его страну от вашего преступного вторжения", — написал Марк Гэмилл.

Кто такой Марк Гэмилл?

Марк Гэмилл — американский актер кино, театра и озвучки, сценарист. Наиболее известен благодаря роли Люка Скайуокера из киносаги "Звездные войны" и голоса злодея Джокера в разных мультфильмах и компьютерных играх. За более чем 54 года карьеры сыграл 363 разных роли. С сентября 2022 года — посол благотворительной платформы United24, которая собирает средства для поддержки Украины в войне против России.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на аукционе продали принадлежащий Гаррисону Форду черновик сценария "Звездных войн".

Также мы писали, что Марк Хэмилл продает уникальную украинскую вышиванку.

кино
зарубежные звезды
Марк Хэмилл
Звездные войны
Россия
UNITED24

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