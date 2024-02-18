Представники українського радіо зневажливо ставились до творчості Віталія Білоножка

Співаки Світлана і Віталій Білоножко. Фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko/

Дружина покійного співака Світлана Білоножко розповіла, як нехтували їхньою музикою радіостанції. Тільки після смерті чоловіка все змінилось.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Світлана Білоножко ображена, що їх називали "не формат"

Артистка Світлана Білоніжко розповіла Дмитру Гордону про погане ставлення представників українського радіо до творчості її покійного чоловіка. Пісні Віталія Білоножка не підходили для них до момент, поки він не помер.

"Люди на ці пісні відео самі створюють і зараз у всіх соціальних мережах співає один Віталік або ми вдвох. Знаєте, а все життя ходили на радіо, все як треба і постійно говорили:"Ви не формат". Так виходить треба померти, щоб бути форматом? Яка печаль...", — сумно розповіла Світлана.

Світлана Білоножко в шоу "В гостях у Дмитра Гордона". Фото: стоп-кадр

Народний артист України Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року. Ця подія стала шоком для сім'ї артиста та його близьких друзів. Прощання з артистом відбулось у Києві 12 січня.

Раніше ми розповідали, як минуло прощання зі співаком у Києві.

Також нещодавно помер улюблений казкар дітлахів — "дід Панас".