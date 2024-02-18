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Представители украинского радио пренебрежительно относились к творчеству Виталия Билоножко

18 февраля 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Представители украинского радио пренебрежительно относились к творчеству Виталия Билоножко
Певцы Светлана и Виталий Билоножко. Фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Жена покойного певца Светлана Билоножко рассказала, как пренебрегали их музыкой радиостанции. Только после смерти мужа все изменилось.

Об этом звезда рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Светлана Билоножко обижена, что их называли "не формат"

Артистка Светлана Билоножко рассказала Дмитрию Гордону о плохом отношении представителей украинского радио к творчеству ее покойного мужа. Песни Виталия Билоножко не подходили для них до тех пор, пока он не умер.

"Люди на эти песни видео сами создают и сейчас во всех социальных сетях поет один Виталик или мы вдвоем. Знаете, а всю жизнь ходили на радио, все как надо и постоянно говорили: "Вы не формат". Так выходит, надо умереть, чтобы быть форматом? Какая печаль...", — грустно рассказала Светлана.

Светлана Белоножко
Светлана Билоножко в шоу "В гостях у Дмитрия Гордона". Фото: стоп-кадр

Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года. Это событие шокировало семью артиста и его близких друзей. Прощание с артистом прошло в Киеве 12 января.

Раньше мы рассказывали, как прошло прощание с певцом в Киеве.

Также недавно умер любимый сказочник ребятишек — "дед Панас".

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