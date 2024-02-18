Представители украинского радио пренебрежительно относились к творчеству Виталия Билоножко
Жена покойного певца Светлана Билоножко рассказала, как пренебрегали их музыкой радиостанции. Только после смерти мужа все изменилось.
Об этом звезда рассказала в интервью Дмитрию Гордону.
Светлана Билоножко обижена, что их называли "не формат"
Артистка Светлана Билоножко рассказала Дмитрию Гордону о плохом отношении представителей украинского радио к творчеству ее покойного мужа. Песни Виталия Билоножко не подходили для них до тех пор, пока он не умер.
"Люди на эти песни видео сами создают и сейчас во всех социальных сетях поет один Виталик или мы вдвоем. Знаете, а всю жизнь ходили на радио, все как надо и постоянно говорили: "Вы не формат". Так выходит, надо умереть, чтобы быть форматом? Какая печаль...", — грустно рассказала Светлана.
Народный артист Украины Виталий Билоножко скончался 9 января 2024 года. Это событие шокировало семью артиста и его близких друзей. Прощание с артистом прошло в Киеве 12 января.
Раньше мы рассказывали, как прошло прощание с певцом в Киеве.
Также недавно умер любимый сказочник ребятишек — "дед Панас".
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