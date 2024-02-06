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Продюсер Нацвідбору на Євробачення розповів, за скільки купував картини у Соні Морозюк

6 лютого 2024 06:27
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Продюсер Нацвідбору на Євробачення розповів, за скільки купував картини у Соні Морозюк
Телепродюсер Володимир Завадюк. Фото: Instagram/zavaduk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після розрив заручин з фігурантом гучного корупційного скандалу Романом Гринкевичем, художниця Соня Морозюк не дає коментарів та мовчить в соцмережах. Втім у своєму інтерв’ю її згадав телепродюсер Володимир Завадюк, який займався Нацвідбором на "Євробачення-2024".

Відео доступне на YouTube-каналі блогерки Аліни Доротюк. 

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В одному зі своїх інтерв’ю художниця зізналась, що саме Володимир Завадюк (займався також такими шоу як, зокрема, "Голос країни", "Танці з зірками") першим з відомих українців, хто повірив в її творчість. Це було ще до початку повномасштабної війни. Продюсер написав Соні особисте повідомлення в Instagram та придбав її роботи для своєї колекції. 

"Перша картина, "Кохайте, поки є час". Мені це дуже відгукнулося, тому що тоді я був дуже закоханий. Мені здається це було 15 тисяч гривень. Останню картину, яку я купив у Соні з написом "Цілую" я купив за 25 тисяч гривень", — розповів Завадюк. 

Доротюк зауважила, що це далеко не ціна в 10 тисяч доларів за картину, яку називала Морозюк раніше. Завадюк припустив, що можливо в нього була особлива знижка. Також телепродюсер розмістив плівку з артом від екснареченої Романа Гринкевича на своєму автомобілі. Втім зараз напису від Морозюк вже не має.

"Багато чув хейту, так само як і здивованих, схвильованих і радісних поглядів, коли вони, наприклад, бачили мою машину, і на ній було написано "Києве мій". Для мене це несло більший сенс, ніж просто чиясь творчість. Хоча я з великою повагою ставився до безумовно арту, який малювала Соня", — підсумував Завадюк. 

Авто Володимира Завадюка раніше і зараз. Скриншоти: YouTube

За словами Завадюка, він завжди був проти корупції та кумівства. І хоча провина Морозюк не доведена, телепродюсер не може на цей час асоціювати себе з роботами Соні. Картини, які були на експозиції в офісі команда Володимира повернула Морозюк. А ті, що в його приватній колекції стоять вдома в кутку на другому поверсі. І за словами Завадюка, чекають на подальше вирішення ситуації. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Володимир Завадюк зробив камінгаут. Також ми розповідали, хто став ведучими 68-го пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який пройде в травні у шведському Мальме.

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українські зірки
Соня Морозюк

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