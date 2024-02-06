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Продюсер Нацотбора на Евровидение рассказал, за сколько покупал картины у Сони Морозюк

6 февраля 2024 06:27
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Стас Кожушко
Редактор
Продюсер Нацотбора на Евровидение рассказал, за сколько покупал картины у Сони Морозюк
Телепродюсер Владимир Завадюк. Фото: Instagram/zavaduk
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После разрыва помолвки с фигурантом громкого коррупционного скандала Романом Гринкевичем, художница Соня Морозюк не дает комментариев и молчит в соцсетях. Впрочем, в своем интервью ее вспомнил телепродюсер Владимир Завадюк, который занимался Нацотбором на "Евровидение-2024".

Видео доступно на YouTube-канале блогера Алины Доротюк.

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Цена на картины Морозюк для Завадюка

В одном из своих интервью художница призналась, что именно Владимир Завадюк (занимался также такими шоу как, в частности, "Голос країни", "Танці з зірками") первым из известных украинцев, кто поверил в ее творчество. Это было еще до начала полномасштабной войны. Продюсер написал Соне личное сообщение в Instagram и приобрел работу для своей коллекции.

"Первая картина, "Кохайте, поки є час". Мне это очень отозвалось, потому что тогда я был очень влюблен. Мне кажется это было 15 тысяч гривен. Последнюю картину, которую я купил у Сони с надписью "Цілую" я купил за 25 тысяч гривен", — рассказал Завадюк.

Доротюк отметила, что это далеко не цена в 10 тысяч долларов за картину, которую раньше называла Морозюк. Завадюк предположил, что, возможно, у него была особая скидка. Также телепродюсер разместил пленку с артом от экс-невесты Романа Гринкевича на своем автомобиле. Впрочем, сейчас надписи от Морозюк уже нет.

"Много слышал хейта, так же как и удивленных, взволнованных и радостных взглядов, когда они, например, видели мою машину, и на ней было написано "Києве мій". Для меня это несло больший смысл, чем просто чье-то творчество. Хотя я с большим уважением относился к безусловно арту, который рисовала Соня", — признался Завадюк.

Автомобиль Владимира Завадюка раньше и сейчас. Скриншоты: YouTube

По словам Завадюка, он всегда был против коррупции и кумовства. И хотя вина Морозюк не доказана, телепродюсер не может в это время ассоциировать себя с работами Сони. Картины, которые были на экспозиции в офисе, команда Владимира вернула Морозюк. А те, что в его личной коллекции стоят дома в углу на втором этаже. И по словам Завадюка, ждут дальнейшего разрешения ситуации.

Напомним, ранее мы писали, как Владимир Завадюк сделал каминг-аут. Также мы рассказывали, кто стал ведущими 68-го песенного конкурса "Евровидение-2024", который пройдет в мае в шведском Мальме.

картины
деньги
украинские звезды
Соня Морозюк

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