Путіна звинуватили у вбивстві російського співака через коханку Кабаєву

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Президента Росії Володимира Путіна звинуватили у вбивстві російського артиста Мурата Насирова. Ексдепутатка держдуми РФ Марія Максакова впевнена, що він не самостійно викинувся з вікна.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Олесі Бацман.

Путін викинув з вікна Мурата Насирова через ревнощі до Кабаєвої

Оперна співачка та колишня депутатка держдуми РФ Марія Максакова звинуватила Володимира Путіна у вбивстві співака Мурата Насирова.

Вона розповіла, що його викинув з вікна директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев, який є "правою рукою" диктатора. Причина — ревнощі до коханки-гімнастки Путіна Аліни Кабаєвої.

"Кажуть, Кабаєва була дуже запальна. У неї були зворушливі стосунки з Муратом Насировим. Також у неї був залицяльник грузин, який працював у МВС: їздив із нею на Олімпіади, дарував їй "мерседеси", — розповіла Максакова.

Володимир Путін і Аліна Кабаєва. Фото: РосЗМІ

Вона вважає, що обох прихильників Кабаєвої "відігнав" президент РФ.

"Але склалося інакше. Одного Патрушев наказав викинути з вікна, від другого відкупилися. Він погодився на це, потім "розгодували" цього кабанчика-міліціонера. З часом він пішов під кримінальні справи, у нього все конфіскували", — додала ексдепутатка.

Володимир Путін і Аліна Кабаєва. Фото: РосЗМІ

Хто такі Мурат Насиров і Аліна Кабаєва

Співак Мурат Насиров здобув популярність завдяки трекам "Мальчик хочет в Тамбов", "Я это ты, ты это я", "Ловила на губы".

Він загинув у 38 років, це сталося 2007-го року. Офіційно він вчинив самогубство, випав з балкону своєї квартири з 5 поверху. Вже тоді у російських медіа з'являлись статті, що артиста вбили спецслужби.

Мурат Насиров. Фото: РосЗМІ

Аліна Кабаєва — гімнастка, яку підозрюють у інтимних контактах з Путіним. Хоча ця ж ексдепутатка Марія Максакова раніше говорила, що дівчина лише прикриття для президента, який насправді гей. Вона вважає, що він мав стосунки з російським віолончелістом Сергієм Ролдугіним.

Аліна Кабаєва. Фото: РосЗМІ

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