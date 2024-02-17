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Путина обвинили в убийстве российского певца из-за любовницы Кабаевой

17 февраля 2024 17:27
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Путина обвинили в убийстве российского певца из-за любовницы Кабаевой
Президент России Владимир Путин. Фото: Спутник/Александр Казаков/Pool via REUTERS
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Президент России Владимир Путин обвинен в убийстве российского артиста Мурата Насырова. Эксдепутат госдумы РФ Мария Максакова уверена, что он не самостоятельно выбросился из окна.

Об этом она сообщила в интервью Олесе Бацман.

Путин выбросил из окна Мурата Насырова из-за ревности к Кабаевой

Оперная певица и бывшая депутат госдумы РФ Мария Максакова обвинила Владимира Путина в убийстве певца Мурата Насырова.

Она рассказала, что его выбросил из окна директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев, являющийся "правой рукой" диктатора. Причина — ревность к любовнице-гимнастке Путина Алине Кабаевой.

"Говорят, Кабаева была очень вспыльчива. У нее были трогательные отношения с Муратом Насыровым. Также у нее был поклонник грузин, работавший в МВД: ездил с ней на Олимпиады, дарил ей "мерседесы", — рассказала Максакова.

Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: РосСМИ
Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: РосСМИ

Она считает, что обоих поклонников Кабаевой "отогнал" президент РФ.

"Но сложилось иначе. Одного Патрушев приказал выбросить из окна, от другого откупились. Он согласился на это, потом "растили" этого кабанчика-милиционера. Со временем он пошел под уголовные дела, у него все конфисковали", — добавила эксдепутат.

Путина обвинили в убийстве российского певца из-за любовницы Кабаевой - фото 2
Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: РосСМИ

Кто такие Мурат Насыров и Алина Кабаева

Певец Мурат Насыров снискал популярность благодаря трекам "Хлопчик хочет в Тамбов", "Я это ты, ты это я", "Ловила на губы".

Он погиб в 38 лет, это произошло в 2007 году. Официально он покончил жизнь самоубийством, выпал с балкона своей квартиры с 5 этажа. Уже тогда в российских медиа появлялись статьи, что артиста убили спецслужбы.

Мурат Насыров. Фото: РосСМИ
Мурат Насыров. Фото: РосСМИ

Алина Кабаева — гимнастка, подозреваемая в интимных контактах с Путиным. Хотя эта же эксдепутат Мария Максакова ранее говорила, что девушка лишь прикрытие для президента, который на самом деле гей. Она считает, что он близко общался с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

Алина Кабаева. Фото: РосСМИ
Алина Кабаева. Фото: РосСМИ

Ранее Киркорова "выслали" на Донбасс, чтобы искупить вину.

Также рэпера, обнажившегося в Москве, отправили служить.

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россияне
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Алина Кабаева
Россия

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