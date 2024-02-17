Путина обвинили в убийстве российского певца из-за любовницы Кабаевой
Президент России Владимир Путин обвинен в убийстве российского артиста Мурата Насырова. Эксдепутат госдумы РФ Мария Максакова уверена, что он не самостоятельно выбросился из окна.
Об этом она сообщила в интервью Олесе Бацман.
Путин выбросил из окна Мурата Насырова из-за ревности к Кабаевой
Оперная певица и бывшая депутат госдумы РФ Мария Максакова обвинила Владимира Путина в убийстве певца Мурата Насырова.
Она рассказала, что его выбросил из окна директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев, являющийся "правой рукой" диктатора. Причина — ревность к любовнице-гимнастке Путина Алине Кабаевой.
"Говорят, Кабаева была очень вспыльчива. У нее были трогательные отношения с Муратом Насыровым. Также у нее был поклонник грузин, работавший в МВД: ездил с ней на Олимпиады, дарил ей "мерседесы", — рассказала Максакова.
Она считает, что обоих поклонников Кабаевой "отогнал" президент РФ.
"Но сложилось иначе. Одного Патрушев приказал выбросить из окна, от другого откупились. Он согласился на это, потом "растили" этого кабанчика-милиционера. Со временем он пошел под уголовные дела, у него все конфисковали", — добавила эксдепутат.
Кто такие Мурат Насыров и Алина Кабаева
Певец Мурат Насыров снискал популярность благодаря трекам "Хлопчик хочет в Тамбов", "Я это ты, ты это я", "Ловила на губы".
Он погиб в 38 лет, это произошло в 2007 году. Официально он покончил жизнь самоубийством, выпал с балкона своей квартиры с 5 этажа. Уже тогда в российских медиа появлялись статьи, что артиста убили спецслужбы.
Алина Кабаева — гимнастка, подозреваемая в интимных контактах с Путиным. Хотя эта же эксдепутат Мария Максакова ранее говорила, что девушка лишь прикрытие для президента, который на самом деле гей. Она считает, что он близко общался с российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
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