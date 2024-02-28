Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії
Блогерка Раміна Есхакзай розповіла, що у неї загострилося захворювання булімія, тобто розлад харчової поведінки. Через це вона звернулася до психотерапевта.
Про це розповіла у своєму Instagram.
Раміна розповіла, як бореться з булімією
Блогерка і ведуча Раміна Есхакзай розповіла, що набрала вагу, через що у неї активізувалася булімія.
"Коли схудла, важила 52,5-53,5. Зараз 55-56", — поділилася ведуча.
Раніше Раміна вже розповідала, що страждала на це захворювання. Цього разу блогерка вирішила не зволікати й одразу звернулася за професійною допомогою.
"В мене активізувалася булімія та РХП, тому ви не бачите мої заняття спортом. Дуже сильна втома та навантаження. Постійна тривожність. Завтра, до речі, повернусь до спорту. Сьогодні почала роботу з психотерапевтом, який спеціалізується на РХП. Бо це єдине, що мене бентежить та вимотує. Інші сфери в порядку", — розповіла вона.
Підписники також запитали Раміну, як саме у неї проявляється хвороба. Вона розповіла, що як у всіх.
"Ця хвороба характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму. Очищення зазвичай включає блювоту, використання проносних засобів, надмірні фізичні навантаження, голодування", — поділилася блогерка.
Вона також показала себе у дзеркалі та мала стрункий вигляд. Раміна одяглася у новий спортивний костюм і збиралася займатися спортом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна дізналася про особливості роботи жінок у шахтах. Також блогерка відмовилася від польської продукції та обурилась на українців за кордоном.
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