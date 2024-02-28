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Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії

28 лютого 2024 09:43
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Блогерка Раміна Есхакзай розповіла, що у неї загострилося захворювання булімія, тобто розлад харчової поведінки. Через це вона звернулася до психотерапевта. 

Про це розповіла у своєму Instagram

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Блогерка і ведуча Раміна Есхакзай розповіла, що набрала вагу, через що у неї активізувалася булімія. 

"Коли схудла, важила 52,5-53,5. Зараз 55-56", — поділилася ведуча.

 

Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії - фото 1
Раміна показалася у дзеркалі. Скріншот зі сторіс instagram.com/raminalalala 

Раніше Раміна вже розповідала, що страждала на це захворювання. Цього разу блогерка вирішила не зволікати й одразу звернулася за професійною допомогою. 

 

Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії - фото 2
Скриншот зі сторіз instagram.com/raminalalala 

"В мене активізувалася булімія та РХП, тому ви не бачите мої заняття спортом. Дуже сильна втома та навантаження. Постійна тривожність. Завтра, до речі, повернусь до спорту. Сьогодні почала роботу з психотерапевтом, який спеціалізується на РХП. Бо це єдине, що мене бентежить та вимотує. Інші сфери в порядку", — розповіла вона.

Підписники також запитали Раміну, як саме у неї проявляється хвороба. Вона розповіла, що як у всіх. 

 

Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії - фото 3
Скріншот зі сторіс instagram.com/raminalalala 

"Ця хвороба характеризується періодичним переїданням і подальшим очищенням організму. Очищення зазвичай включає блювоту, використання проносних засобів, надмірні фізичні навантаження, голодування", — поділилася блогерка. 

 

Раміна Есхакзай розповіла про загострення булімії - фото 4
Раміна показалася у дзеркалі. Скриншот зі сторіз instagram.com/raminalalala 

Вона також показала себе у дзеркалі та мала стрункий вигляд. Раміна одяглася у новий спортивний костюм і збиралася займатися спортом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна дізналася про особливості роботи жінок у шахтах. Також блогерка відмовилася від польської продукції та обурилась на українців за кордоном. 

здоров'я
блогери
хвороба
українські зірки
схуднення
Раміна Есхакзай

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