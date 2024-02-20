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Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном

20 лютого 2024 20:48
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блокування кордону польськими фермерами активно обговорюють в соцмережах. Чимало українців обурені також випадками висипання українського зерна. З цього приводу висловилась блогерка Раміна Есхакзай. 

Відповідні публікації з’явились в сторіз її Instagram.

Раміна Есхакзай про ситуацію на польському кордоні 

Блогерка сподівається, що Президент України Володимир Зеленський міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможуть вирішити проблему з польским урядом. А поки Раміна висловила бажання, аби польські фермери приїхали в Україну і на власні очі побачили, в яких складних та небезпечних для життя умовах працює сільськогосподарська галузь.

Раміна заявила, що вона бойкотуватиме польську продукцію в супермаркетах. Також блогерка обурилась на українців, які живуть в Польщі. Есхакзай не розуміє, чому ті не виходять на мітинги. 

"Люди, що знаходяться в Польщі, ви що, терпіли, чи що? Тут питання у виживанні української нації і взагалі існування нашої держави. І ви просто сидите і спостерігаєте як об нас з вами витирають ноги? Що це за таке партнерство? Це аб’юзерські стосунки", — заявила блогерка.

Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном - фото 1
Скриншоти: Instagram/raminalalala

Також Раміна зазначила, що вона не змогла б перебувати в Польщі, поки на кордоні відбувається безлад. Есхакзай зазначила — вона б переїхала до Естонії. За словами блогерка, ця країна допомагає нам. Тож Раміна краще б підіймала економіку цієї прибалтійської країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна стала інтерв'юеркою платформи YouTube на Мюнхенській конференції, яка пройшла напередодні. Також ми розповідали, що Ескхакзай готова всиновити дитину.

Польща
кордон
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українські зірки
Раміна Есхакзай
блокада

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