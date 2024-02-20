Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном
Блокування кордону польськими фермерами активно обговорюють в соцмережах. Чимало українців обурені також випадками висипання українського зерна. З цього приводу висловилась блогерка Раміна Есхакзай.
Відповідні публікації з’явились в сторіз її Instagram.
Раміна Есхакзай про ситуацію на польському кордоні
Блогерка сподівається, що Президент України Володимир Зеленський міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможуть вирішити проблему з польским урядом. А поки Раміна висловила бажання, аби польські фермери приїхали в Україну і на власні очі побачили, в яких складних та небезпечних для життя умовах працює сільськогосподарська галузь.
Раміна заявила, що вона бойкотуватиме польську продукцію в супермаркетах. Також блогерка обурилась на українців, які живуть в Польщі. Есхакзай не розуміє, чому ті не виходять на мітинги.
"Люди, що знаходяться в Польщі, ви що, терпіли, чи що? Тут питання у виживанні української нації і взагалі існування нашої держави. І ви просто сидите і спостерігаєте як об нас з вами витирають ноги? Що це за таке партнерство? Це аб’юзерські стосунки", — заявила блогерка.
Також Раміна зазначила, що вона не змогла б перебувати в Польщі, поки на кордоні відбувається безлад. Есхакзай зазначила — вона б переїхала до Естонії. За словами блогерка, ця країна допомагає нам. Тож Раміна краще б підіймала економіку цієї прибалтійської країни.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна стала інтерв'юеркою платформи YouTube на Мюнхенській конференції, яка пройшла напередодні. Також ми розповідали, що Ескхакзай готова всиновити дитину.
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