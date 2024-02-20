Есхакзай відмовилась від польської продукції та обурилась на українців за кордоном

Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Блокування кордону польськими фермерами активно обговорюють в соцмережах. Чимало українців обурені також випадками висипання українського зерна. З цього приводу висловилась блогерка Раміна Есхакзай.

Відповідні публікації з’явились в сторіз її Instagram.

Раміна Есхакзай про ситуацію на польському кордоні

Блогерка сподівається, що Президент України Володимир Зеленський міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зможуть вирішити проблему з польским урядом. А поки Раміна висловила бажання, аби польські фермери приїхали в Україну і на власні очі побачили, в яких складних та небезпечних для життя умовах працює сільськогосподарська галузь.

Раміна заявила, що вона бойкотуватиме польську продукцію в супермаркетах. Також блогерка обурилась на українців, які живуть в Польщі. Есхакзай не розуміє, чому ті не виходять на мітинги.

"Люди, що знаходяться в Польщі, ви що, терпіли, чи що? Тут питання у виживанні української нації і взагалі існування нашої держави. І ви просто сидите і спостерігаєте як об нас з вами витирають ноги? Що це за таке партнерство? Це аб’юзерські стосунки", — заявила блогерка.

Скриншоти: Instagram/raminalalala

Також Раміна зазначила, що вона не змогла б перебувати в Польщі, поки на кордоні відбувається безлад. Есхакзай зазначила — вона б переїхала до Естонії. За словами блогерка, ця країна допомагає нам. Тож Раміна краще б підіймала економіку цієї прибалтійської країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раміна стала інтерв'юеркою платформи YouTube на Мюнхенській конференції, яка пройшла напередодні. Також ми розповідали, що Ескхакзай готова всиновити дитину.