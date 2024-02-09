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Раміна зізналася, що готова всиновити дитину

9 лютого 2024 07:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Раміна зізналася, що готова всиновити дитину
Телеведуча Раміна. Фото: скрін з відео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Журналістка Раміна Есхакзай зізналася, що не хоче народжувати свою дитину. Натомість зірка готова подарувати домівку дитині, яка залишилась без родини.

Про стало відомо з її інтерв'ю блогеру Олександру Волошину у новому випуску подкасту "Формула Волошина".

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Телеведуча Раміна досі у пошуках особистого щастя, За словами зірки, у неї певний типаж майбутнього чоловіка: людина має бути спокійною, врівноваженою, тактильною, здоровою ментально, з досвідом стосунків.

 

"Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок", мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків. Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", — говорить журналістка.

Раміна не хоче народжувати біологічних дітей з певних причин.

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Я не вважаю, що мої гени кращі за інших, всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", — ділиться зірка.

Нагадаємо, Аліна Гросу поділилася планами на материнство.

Раніше Могилевська вперше у статусі мами презентувала чуттєву пісню.

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Раміна Есхакзай

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