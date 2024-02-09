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Рамина призналась, что готова усыновить ребенка

9 февраля 2024 07:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рамина призналась, что готова усыновить ребенка
Телеведущая Рамина. Фото: скрин с видео
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать своего ребенка. Звезда готова подарить дом малышу, который остался без семьи.

Об этом стало известно из ее интервью блогеру Александру Волошину в новом выпуске подкаста "Формула Волошина".

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Рамина рассказала, что мужчины ее боятся

Телеведущая Рамина до сих пор в поисках личного счастья, По словам звезды, у нее имеется определенный типаж будущего мужчины: человек должен быть спокойным, уравновешенным, тактильным, здоровым ментально, с опытом отношений.

 

"Я раньше хотела себе мужчину, с которым мы были бы партнеры, как в сериале "Карточный домик", мне казалось, что это идеальная модель отношений. Сейчас мне хочется близости с человеком, чтобы мы были друзьями, на одной волне. Есть такая проблема, почему-то мужчины боятся меня, не решаются сделать первый шаг. Несмотря на спокойствие, интеллигентность, этот человек должен не бояться идти вперед. Даже если пригласил меня один раз, а я отказалась, чтобы пригласил второй раз", — говорит журналистка.

Рамина не хочет рожать биологических детей.

"Не хочу рожать детей. Но я готова усыновить ребенка постарше, 5-6 лет. Я не считаю, что мои гены лучше других, все дети одинаковые. Если я начну отношения с человеком, у которого есть ребенок, для меня это тоже хорошо ", — делится звезда.

Напомним, Алина Гросу поделилась планами на материнство.

Ранее Могилевская впервые в статусе мамы представила чувственную песню.

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Рамина Эсхакзай

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