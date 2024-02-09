Рамина призналась, что готова усыновить ребенка

Телеведущая Рамина. Фото: скрин с видео

Журналистка Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать своего ребенка. Звезда готова подарить дом малышу, который остался без семьи.

Об этом стало известно из ее интервью блогеру Александру Волошину в новом выпуске подкаста "Формула Волошина".

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Телеведущая Рамина до сих пор в поисках личного счастья, По словам звезды, у нее имеется определенный типаж будущего мужчины: человек должен быть спокойным, уравновешенным, тактильным, здоровым ментально, с опытом отношений.

"Я раньше хотела себе мужчину, с которым мы были бы партнеры, как в сериале "Карточный домик", мне казалось, что это идеальная модель отношений. Сейчас мне хочется близости с человеком, чтобы мы были друзьями, на одной волне. Есть такая проблема, почему-то мужчины боятся меня, не решаются сделать первый шаг. Несмотря на спокойствие, интеллигентность, этот человек должен не бояться идти вперед. Даже если пригласил меня один раз, а я отказалась, чтобы пригласил второй раз", — говорит журналистка.

Рамина не хочет рожать биологических детей.

"Не хочу рожать детей. Но я готова усыновить ребенка постарше, 5-6 лет. Я не считаю, что мои гены лучше других, все дети одинаковые. Если я начну отношения с человеком, у которого есть ребенок, для меня это тоже хорошо ", — делится звезда.

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