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Эсхакзай отказалась от польской продукции и возмутилась украинцами за границей

20 февраля 2024 20:48
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Эсхакзай отказалась от польской продукции и возмутилась украинцами за границей
Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блокировку границы польскими фермерами активно обсуждают в соцсетях. Многие украинцы возмущены также случаями высыпания украинского зерна. По этому поводу высказалась блогер Рамина Эсхакзай.

Соответствующие публикации появились в сториз ее Instagram.

Рамина Эсхакзай о ситуации на польской границе

Блогер надеется, что Президент Украины Владимир Зеленский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба смогут решить проблему с польским правительством. А пока Рамина выразила желание, чтобы польские фермеры приехали в Украину и своими глазами увидели, в каких сложных и опасных для жизни условиях работает сельскохозяйственная отрасль.

Рамина заявила, что она будет бойкотировать польскую продукцию в супермаркетах. Также блогер возмутилась на украинцев, живущих в Польше. Эсхакзай не понимает, почему они не выходят на митинги.

"Люди, находящиеся в Польше, вы что, терпилы, что ли? Здесь вопрос в выживании украинской нации и вообще существования нашего государства. И вы просто сидите и наблюдаете как о нас с вами вытирают ноги? Что это за такое партнерство? Это абьюзерские отношения" , — заявила блогер.

Эсхакзай отказалась от польской продукции и возмутилась украинцами за границей - фото 1
Скриншоты: Instagram/raminalalala

Также Рамина отметила, что она не смогла бы находиться в Польше, пока на границе происходит беспорядок. Эсхакзай отметила — она бы переехала в Эстонию. По словам блогера, эта страна помогает нам. Поэтому Рамина лучше поднимала бы экономику этой прибалтийской страны.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина стала интервьюером платформы YouTube на прошедшей накануне Мюнхенской конференции. Также мы рассказывали, что Эскхакзай готова усыновить ребенка.

Польша
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Рамина Эсхакзай
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