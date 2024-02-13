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Раміна стала інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції

13 лютого 2024 07:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Раміна стала інтерв'юеркою YouTube на Мюнхенській конференції
Ведуча Раміна Есхакзай. Фото: менеджмент блогерки
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Всесвітньо відома платформа YouTube запросила ведучу Раміну Есхакзай стати інтерв’юеркою їхньої студії на Мюнхенській конференції. Журналістка буде єдиним представником із України, яка спілкуватиметься з гостями заходу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ведучої у соцмережі.

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60-та Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) відбудеться з 16 по 18 лютого. В рамках заходу обговорять найактуальніші виклики світової безпеки. Раміна зустрічатиме найяскравіших спікерів заходу у павільйоні YouTube студії.

 

"Організатори запросили мене бути представником YouTube спільноти від України, це для мене велика честь! Я домовилася про зйомку випуску, який ви згодом можете побачити на моєму YouTube каналі "RAMINA". Тема для обговорення зі світовими лідерами "Майбутнє України". Якщо у вас є запитання до представників конкретних країн або світових організацій, будь ласка, пишіть їх в коментарях, за можливості, я поставляю запитання адресатам", — прокоментувала свою участь у заході блогерка.

Очікується, що цьогоріч на ювілейному форумі візьмуть участь близько 50 глав держав та урядів, понад 100 міністрів, а також лідери багатьох ключових міжнародних організацій.

У центрі обговорень будуть стан і майбутнє міжнародного порядку, необхідні реформи, регіональні конфлікти, кліматичні зміни, відсутність продовольчої безпеки, а також роль Європи у світі.

Нагадаємо, Раміна зізналася, як поїздки на Донбас вплинули на неї.

Раніше Раміна сказала, що готова піти на фронт.

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українські зірки
Раміна Есхакзай

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