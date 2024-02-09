Раміна розповіла, на що вона готова заради перемоги України

Блогерка Раміна. Фото: скрін з відео.

Журналістка Раміна Есхакзай розповіла, що не боїться піти у лави ЗСУ. Блогерка часто буває на фронті і бачить реальну ситуацію.

Про стало відомо з інтерв'ю інфлюенсерки блогеру Олександру Волошину у новому випуску подкасту "Формула Волошина".

Читайте також:

Раміна розповіла, скільки їй обходяться зйомки на Донбасі.

Раміна зізнається, задля перемоги треба кожного робити свій внесок. Зірка розповіла, що не всі сприймають її інтерв'ю з передової серйозно.

"Я навіть готова піти воювати, якщо треба. Я знаю, що можу поїхати в одну поїздку, і не повернутися. Потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв'ю, викладають уривок у TikTok, і пишуть коментар: "А звідки ця нафарбована знає?", а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими. У росіян дуже багато дронів з приладами нічного бачення, вони б'ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, я довіряю нашим військовим. Я, коли їжджу на фронт, моє життя залежить від військових", — розповіла Раміна.

Блогерка говорить, що має забезпечувати свою команду сама і заощаджує на предметах розкоші.

"Мені треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. Я б хотіла замінити свою машину, але мені соромно купувати, ці гроші можна на зйомку випусків витратити. Якщо витрачу на випуск, то згенерую у десять разів більше донатів. Я для цього і знімаю. Витратила 100 тисяч гривень на поїздку, з якої військові отримають мінімум два мільйони", — розповіла ведуча.

Нагадаємо, Раміна розповіла, як відрядження на Донбас вплинули на її психіку.

Раніше актор Тарас Цимбалюк відреагував на відставку Залужного.