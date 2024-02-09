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Рамина рассказала, на что готова ради победы Украины

9 февраля 2024 11:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рамина рассказала, на что она готова ради победы Украины
Блогер Рамина. Фото: скрин с видео.
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, что не боится пойти в ряды ВСУ. Блогер часто бывает на фронте и видит реальную ситуацию.

Об этом стало известно из интервью инфлюэнсера блогеру Александру Волошину в новом выпуске подкаста "Формула Волошина".

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Рамина признается, ради победы нужно каждому вносить свой вклад. Звезда рассказала, что не все воспринимают ее интервью с передовой всерьез.

 

"Я даже готова пойти воевать, если надо. Я знаю, что могу поехать в одну поездку, и не вернуться. Нужны люди на фронте. У меня берут интервью, выкладывают отрывок в TikTok, и пишут комментарий: "А откуда эта накрашеная знает?", а я вернулась из направлений: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, я вижу ситуацию, общаюсь с военными. У россиян очень много дронов с приборами ночного видения, они бьют везде, надо активизироваться и донатить. Война не закончится завтра и послезавтра. Надо готовиться, я доверяю нашим военным. Я, когда езжу на фронт, моя жизнь зависит от военных", — рассказала Рамина.

Блогер говорит, что должна обеспечивать свою команду сама и даже экономит на предметах роскоши.

"Мне нужно зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, чтобы платить команде. Мои поездки на Донбасс стоят 100 тысяч гривен за одну поездку. Я бы хотела заменить свою машину, но мне стыдно покупать, эти деньги можно на съемку выпусков потратить. Если потрачу на выпуск, то сгенерирую в десять раз больше донатов. Я для этого и снимаю. Потратила 100 тысяч гривен на поездку, из которой военные получат минимум два миллиона", — рассказала ведущая.

Напомним, Рамина рассказала, как командировки на Донбасс повлияли на ее психику.

Ранее актер Тарас Цымбалюк отреагировал на отставку Залужного.

война
Александр Волошин
украинские звезды
Рамина Эсхакзай

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