Рамина рассказала, на что она готова ради победы Украины

Рамина рассказала, на что готова ради победы Украины
Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, что не боится пойти в ряды ВСУ. Блогер часто бывает на фронте и видит реальную ситуацию.
Об этом стало известно из интервью инфлюэнсера блогеру Александру Волошину в новом выпуске подкаста "Формула Волошина".
Рамина рассказала, во сколько ей обходятся съемки на Донбассе
Рамина признается, ради победы нужно каждому вносить свой вклад. Звезда рассказала, что не все воспринимают ее интервью с передовой всерьез.
"Я даже готова пойти воевать, если надо. Я знаю, что могу поехать в одну поездку, и не вернуться. Нужны люди на фронте. У меня берут интервью, выкладывают отрывок в TikTok, и пишут комментарий: "А откуда эта накрашеная знает?", а я вернулась из направлений: Соледар, Авдеевка, Бахмут, Купянск, я вижу ситуацию, общаюсь с военными. У россиян очень много дронов с приборами ночного видения, они бьют везде, надо активизироваться и донатить. Война не закончится завтра и послезавтра. Надо готовиться, я доверяю нашим военным. Я, когда езжу на фронт, моя жизнь зависит от военных", — рассказала Рамина.
Блогер говорит, что должна обеспечивать свою команду сама и даже экономит на предметах роскоши.
"Мне нужно зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, чтобы платить команде. Мои поездки на Донбасс стоят 100 тысяч гривен за одну поездку. Я бы хотела заменить свою машину, но мне стыдно покупать, эти деньги можно на съемку выпусков потратить. Если потрачу на выпуск, то сгенерирую в десять раз больше донатов. Я для этого и снимаю. Потратила 100 тысяч гривен на поездку, из которой военные получат минимум два миллиона", — рассказала ведущая.
Напомним, Рамина рассказала, как командировки на Донбасс повлияли на ее психику.
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