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Рамина стала интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции

13 февраля 2024 07:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рамина стала интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции
Ведущая Рамина Эсхакзай. Фото: менеджмент блогера
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Всемирно известная платформа YouTube пригласила ведущую Рамину Эсхакзай стать интервьюером их студии на Мюнхенской конференции. Журналистка будет единственным представителем из Украины, которая будет общаться с гостями мероприятия.

Об этом сообщается на официальной странице ведущей в соцсети.

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60-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) состоится с 16 по 18 февраля. В рамках мероприятия обсудят наиболее актуальные вызовы мировой безопасности. Рамина будет встречать самых ярких спикеров мероприятия в павильоне YouTube студии.

 

"Организаторы пригласили меня быть представителем YouTube сообщества от Украины, это для меня большая честь! Я договорилась о съемке выпуска, который вы можете увидеть на моем YouTube канале "RAMINA". Тема для обсуждения с мировыми лидерами "Будущее Украины". Если у вас есть вопросы к представителям конкретных стран или мировых организаций, пожалуйста, пишите их в комментариях, по возможности, я задам вопросы адресатам", — прокомментировала свое участие в мероприятии блогер.

Ожидается, что на юбилейном форуме примут участие около 50 глав государств и правительств, более 100 министров, а также лидеры многих ключевых международных организаций.

В центре обсуждений будут состояние и будущее международного порядка, необходимые реформы, региональные конфликты, климатические изменения, отсутствие продовольственной безопасности и роль Европы в мире.

Напомним, Рамина призналась, как поездки на Донбасс повлияли на нее.

Ранее Рамина сказала, что готова уйти на фронт.

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Украина
украинские звезды
Рамина Эсхакзай

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