Рамина стала интервьюером YouTube на Мюнхенской конференции
Всемирно известная платформа YouTube пригласила ведущую Рамину Эсхакзай стать интервьюером их студии на Мюнхенской конференции. Журналистка будет единственным представителем из Украины, которая будет общаться с гостями мероприятия.
Об этом сообщается на официальной странице ведущей в соцсети.
Рамина пообщается с мировыми лидерами
60-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) состоится с 16 по 18 февраля. В рамках мероприятия обсудят наиболее актуальные вызовы мировой безопасности. Рамина будет встречать самых ярких спикеров мероприятия в павильоне YouTube студии.
"Организаторы пригласили меня быть представителем YouTube сообщества от Украины, это для меня большая честь! Я договорилась о съемке выпуска, который вы можете увидеть на моем YouTube канале "RAMINA". Тема для обсуждения с мировыми лидерами "Будущее Украины". Если у вас есть вопросы к представителям конкретных стран или мировых организаций, пожалуйста, пишите их в комментариях, по возможности, я задам вопросы адресатам", — прокомментировала свое участие в мероприятии блогер.
Ожидается, что на юбилейном форуме примут участие около 50 глав государств и правительств, более 100 министров, а также лидеры многих ключевых международных организаций.
В центре обсуждений будут состояние и будущее международного порядка, необходимые реформы, региональные конфликты, климатические изменения, отсутствие продовольственной безопасности и роль Европы в мире.
Напомним, Рамина призналась, как поездки на Донбасс повлияли на нее.
Ранее Рамина сказала, что готова уйти на фронт.
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