Рамина Эсхакзай рассказала об обострении булимии

Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Блогер Рамина Эсхакзай рассказала, что у нее обострилось заболевание булимия, то есть расстройство пищевого поведения. Поэтому она обратилась к психотерапевту.

Об этом рассказала в своем Instagram.

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Блогер и ведущая Рамина Эсхакзай рассказала, что набрала вес, из-за чего у нее активизировалась булимия.

"Когда похудела, весила 52,5-53,5. Сейчас 55-56", — поделилась ведущая.

Рамина показалась в зеркале. Скриншот со сторис instagram.com/raminalalala

Ранее Рамина уже рассказывала, что страдала этим заболеванием. На этот раз блогер решила не медлить и сразу обратилась за профессиональной помощью.

Скриншот со сторис instagram.com/raminalalala

"У меня активизировалась булимия и РХП, поэтому вы не видите мои занятия спортом. Очень сильная усталость и нагрузка. Постоянная тревожность. Завтра, кстати, вернусь в спорт. Сегодня начала работу с психотерапевтом, специализирующимся на РХП. Потому что это единственное, что меня смущает и изматывает. Другие сферы в порядке", — рассказала она.

Подписчики также спросили Рамину, как именно у нее проявляется болезнь. Она рассказала, что как у всех.

Скриншот со сторис instagram.com/raminalalala

"Эта болезнь характеризуется периодическим перееданием и последующим очищением организма. Очистка обычно включает рвоту, использование слабительных средств, чрезмерные физические нагрузки, голодание", — поделилась блогер.

Рамина показалась в зеркале. Скриншот со сторис instagram.com/raminalalala

Она также показала себя в зеркале и выглядела стройно. Рамина оделась в новый спортивный костюм и собиралась заниматься спортом.

Напомним, ранее мы писали, что Рамина узнала об особенностях работы женщин в шахтах. Также блогер отказалась от польской продукции и пришла в негодование на украинцев за рубежом.