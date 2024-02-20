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Розкішна Наомі Кембпел стала зіркою модного показу Burberry

20 лютого 2024 14:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розкішна Наомі Кембпел стала зіркою модного показу Burberry
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Наомі Кемпбелл повернулася на подіум. Зірка дефілювала на показі Burberry, що відбувся в парку Вікторія під час Тижня моди в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

Наомі Кемпбелл приміряла сукню з нової колекції культового бренду

На подіум модель вийшла у сукні в підлогу, доповнила образ масивними черевиками. З 22 червня до 6 квітня 2025 року пройде виставка у Лондоні, де гості побачать роботи дизайнерів, які допомогли у кар’єрі Кемпбелл.

 

Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters
Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

 

Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters
Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Вироби від Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh та інших увійдуть до виставки.

Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.

Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.

Минулого року модель взяла участь у створенні колекції з відомими брендами одягу.

"Я хочу, щоб молоді дівчата у вбранні з цієї колекції були самими собою, почувалися впевнено в одязі, розробленому мною", — сказала модель.

Нагадаємо, донька Сінді Кроуфорд вразила відвертою фотосесією.

Раніше Гайді Клум випустила новий трек.

мода
Наомі Кемпбелл
закордонні зірки
зірки

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