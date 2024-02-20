Розкішна Наомі Кембпел стала зіркою модного показу Burberry
Модель Наомі Кемпбелл повернулася на подіум. Зірка дефілювала на показі Burberry, що відбувся в парку Вікторія під час Тижня моди в Лондоні.
Про це пише Daily Mail.
Наомі Кемпбелл приміряла сукню з нової колекції культового бренду
На подіум модель вийшла у сукні в підлогу, доповнила образ масивними черевиками. З 22 червня до 6 квітня 2025 року пройде виставка у Лондоні, де гості побачать роботи дизайнерів, які допомогли у кар’єрі Кемпбелл.
Вироби від Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh та інших увійдуть до виставки.
Родом із південного Лондона, Наомі увійшла до трійки найбільш впізнаваних і затребуваних моделей кінця 1980-х років.
Незадовго до того, як їй виповнилося 16, вона була на обкладинці британського Elle, а в 1987 році вона стала першою чорношкірою дівчиною з обкладинки британського Vogue з 1966 року.
Минулого року модель взяла участь у створенні колекції з відомими брендами одягу.
"Я хочу, щоб молоді дівчата у вбранні з цієї колекції були самими собою, почувалися впевнено в одязі, розробленому мною", — сказала модель.
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