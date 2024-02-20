Роскошная Наоми Кембпел стала звездой модного показа Burberry
Модель Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум. Звезда дефилировала на показе Burberry, состоявшемся в парке Виктория во время Недели моды в Лондоне.
Об этом пишет Daily Mail.
Наоми Кэмпбелл примерила платье из новой коллекции культового бренда
На подиум модель вышла в платье в пол, дополнила образ массивными ботинками. С 22 июня по 6 апреля 2025 года пройдет выставка в Лондоне, где гости увидят работы дизайнеров, которые помогли в карьере Кэмпбелл.
Изделия от Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh и другие войдут в выставку.
Родом из южного Лондона, Наоми вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х годов.
Незадолго до того, как ей исполнилось 16 лет, она была на обложке британского Elle, а в 1987 году она стала первой чернокожей девушкой обложки британского Vogue с 1966 года.
В прошлом году модель приняла участие в создании коллекции с известными брендами одежды.
"Я хочу, чтобы девушки в нарядах из этой коллекции были самими собой, чувствовали себя уверенно в одежде, разработанной мной", — сказала модель.
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