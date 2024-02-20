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Роскошная Наоми Кембпел стала звездой модного показа Burberry

20 февраля 2024 14:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Роскошная Наоми Кембпел стала звездой модного показа Burberry
Модель Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Наоми Кэмпбелл вернулась на подиум. Звезда дефилировала на показе Burberry, состоявшемся в парке Виктория во время Недели моды в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл примерила платье из новой коллекции культового бренда

На подиум модель вышла в платье в пол, дополнила образ массивными ботинками. С 22 июня по 6 апреля 2025 года пройдет выставка в Лондоне, где гости увидят работы дизайнеров, которые помогли в карьере Кэмпбелл.

 

Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

 

Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters
Наоми Кэмпбелл. Фото: Reuters

Изделия от Chanel, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh и другие войдут в выставку.

Родом из южного Лондона, Наоми вошла в тройку самых узнаваемых и востребованных моделей конца 1980-х годов.

Незадолго до того, как ей исполнилось 16 лет, она была на обложке британского Elle, а в 1987 году она стала первой чернокожей девушкой обложки британского Vogue с 1966 года.

В прошлом году модель приняла участие в создании коллекции с известными брендами одежды.

"Я хочу, чтобы девушки в нарядах из этой коллекции были самими собой, чувствовали себя уверенно в одежде, разработанной мной", — сказала модель.

Напомним, дочь Синди Кроуфорд поразила откровенной фотосессией.

Ранее Хайди Клум выпустила новый трек.

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