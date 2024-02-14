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Донька Сінді Кроуфорд приголомшила стрункою фігурою у бікіні

14 лютого 2024 10:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Сінді Кроуфорд приголомшила стрункою фігурою у бікіні
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Кайя Гербер — одна з найзатребуваніших моделей у світі, нещодавно знялась для модного глянцю. 22-річна дівчина розширює свої горизонти поза подіумом. Саме тому вона з'явилася в новому серіалі Palm Royale з Крістен Віг і Еллісон Дженні. 

Про це пише Daily Mail.

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Кайя Гербер — донька 57-річної супермоделі Сінді Кроуфорд і 61-річного бізнесмена Ренде Гербера. Нещодавно зірка сфотографувалася для обкладинки WSJ. Fashion Issue. Зйомку проводив Лаклан Бейлі.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

"Насправді я можу запитати у батьків поради щодо кар’єри, бізнесу. Це дуже рідкісне явище — мати батьків, які працюють у тій же галузі, що й ти, чиїм порадам ти справді можеш довіряти", — говорить Гербер.

Модель заснувала власний книжковий клуб Library Science онлайн.

"Я вважаю, що для мене велика роль у створенні книжкового клубу полягає в тому, що я досягла точки, коли я справді обурювалася славою і відчувала злість. А потім раптом я подумала: "Це мені щось дає. Це може бути подарунок", — сказала модель.

Кайя зізналася, що робить усе можливе, щоб триматися подалі від соціальних мережи.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue
Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Щодо того, чому вона обмежує свою діяльність у соціальних мережах, пояснила: "Я дуже чутлива, тому не тримаю соціальні мережі на своєму телефоні, важко залишитися осторонь цього. Не було моменту за останні три роки, щоб я зайшла в щось на зразок Instagram і почувала себе краще, ніж раніше", — стверджує вона.

Нагадаємо, Меган Фокс влаштувала зйомку у корсеті.

Раніше Дженніфер Лопес вразила відвертою фотосесією.

Сінді Кроуфорд
закордонні зірки
відверті фото
зірки

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