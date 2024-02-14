Дочь Синди Кроуфорд ошеломила стройной фигурой в бикини.

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Кайя Гербер — одна из самых востребованных моделей в мире, недавно снявшалась для модного глянца. 22-летняя девушка расширяет свои горизонты вне подиума. Именно поэтому она появилась в новом сериале Palm Royale с Кристен Виг и Эллисон Дженни.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кайя Гербер — дочь 57-летней супермодели Синди Кроуфорд и 61-летнего бизнесмена Рэнди Гербера. Недавно звезда сфотографировалась для обложки WSJ. Fashion Issue. Съемку проводил Лаклан Бэйли.

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

"На самом деле я могу спросить у родителей совета по карьере, бизнесу. Это очень редкое явление — иметь родителей, работающих в той же отрасли, что и ты, чьим советам ты действительно можешь доверять", — говорит Гербер.

Модель основала собственный книжный клуб Library Science онлайн.

"Я считаю, что для меня большая роль в создании книжного клуба заключается в том, что я достигла точки, когда я действительно возмущалась славой и чувствовала злобу. А потом вдруг я подумала: "Это мне что-то дает. Это может быть дар", — сказала модель.

Кайя призналась, что делает все возможное, чтобы держаться подальше от социальных сетей.

Модель Кайя Гербер. Фото: WSJ. Fashion Issue

Относительно того, почему она ограничивает свою деятельность в социальных сетях, пояснила: "Я очень чувствительна, поэтому не держу социальные сети на своем телефоне, трудно остаться в стороне от этого. Не было момента за последние три года, чтобы я зашла во что-то вроде Instagram и чувствовала себя лучше, чем раньше", — утверждает она.

Напомним, Меган Фокс устроила съемку в корсете.

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