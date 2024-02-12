Спокуслива Меган Фокс у мікрошортах вразила сміливим образом на вечірці

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Зірка "Трансформерів" акторка Меган Фокс приголомшила вбранням для вечірки з нагоди Супрбоул-2024. Красуня вбралася у корсет та мікрошорти. Доповнила образ яскравим макіяжем та туфлями на підборах.

Фото опублікувала в своєму Instagram.

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Акторка зверху свого відвертого топу одягнула чорну куртку. Фото прокоментувала коротко: "Мама". Зірка у супроводі свого бойфренда Machine Gun Kelly насолоджувалася концертом FUTURE & Friends Live In Concert.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

З 2020 року пара перебуває в стосунках і кінозірка описала, як пережила з коханим викидень. Меган сказала, що "ніколи в житті не переживала нічого подібного". Вона розповіла про цей досвід і про написання книги в інтерв’ю Good Morning America.

"Це було дуже важко для нас обох. І це вплинуло на нас, ми намагались зорієнтуватися: "Що це означає? Чому це сталося?". Людина, яка насправді сказала мені, що я повинна написати поетичну книгу, — Колсон. Це було щось всередині мене, що мало вийти назовні, інакше мене від цього нудить", — говорить акторка.

Хоча ані Меган, ані MGK не підтверджували втрату дитини до виходу книги, репер, схоже, натякнув на це на церемонії вручення музичних нагород Billboard у травні 2022 року, присвятивши свій виступ Меган і додавши: "Це для нашої ненародженої дитини".

На GMA Меган сказала, що втрата вагітності стала ще важчою, оскільки вона вже успішно народила трьох синів зі своїм колишнім чоловіком Брайаном Остіном Гріном.

Акторка також писала про жорстоке поводження та токсичні стосунки.

"Протягом усього свого життя я перебував принаймні в одних стосунках із фізичним насильством і в кількох дуже жорстоких психологічно стосунках. Я була публічно пов’язана лише з кількома людьми, але я ділилася енергією з жахливими людьми. Також дуже відомими людьми. Але ніхто не знає, що я була пов'язана з цими людьми", — розповіла Меган.

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