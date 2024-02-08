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Німецька принцеса вперше в історії оголилась для обкладинки Playboy

8 лютого 2024 09:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Німецька принцеса вперше в історії оголилась для обкладинки Playboy
Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Новою героїнею німецького випуску чоловічого журналу Playboy стала принцеса Саксонська, праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ — 37-річна Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Жінка знялася топлес для березневої обкладинки журналу та фотосесії.

Про це пише таблоїд Page Six.

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Принцеса на знімках позує з оголеними грудьми, прикриваючи інші частини тіла білою напівпрозорою тканиною. В інтерв'ю журналу Ксенія розповіла, що на відверту фотосесію наважилася, щоб показати, що кожна жінка "прекрасна такою, якою вона є":

 

Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy
Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy

 

Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy
Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy

 

Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy
Праправнучка останнього короля Саксонії Фрідріха Августа ІІІ Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: Playboy

"Не треба гнатися за трендами чи робити пластичну операцію, тільки щоб порадувати когось. У мене є розтяжки, і я не соромлюся показувати їх", — говорить жінка.

Ксенія брала участь у багатьох реаліті-шоу, і саме цей досвід сформував її ставлення до свого тіла. За її словами, їй постійно доводиться боротися з забобонами — не лише через своє благородне походження, а й через зовнішність.

"У деяких реаліті-шоу я була єдиною учасницею, хто нічого не робив зі своїм тілом. Інші жінки, які майже все зробили безліч пластичних операцій, говорили мені, що я для них не суперниця, тому що я не маю пишних форм і я недостатньо жіночна. Найбільше я задоволена своїм тілом, коли воно просто в порядку і в мене нічого не болить. Я ніколи не оцінюю себе, ґрунтуючись на зовнішності", — поділилася Ксенія.

Крім участі у численних реаліті-шоу принцеса Саксонська відома тим, що була моделлю компанії Ikea і випустила автобіографічну книгу "Ксенія: Життя принцеси XXI століття", яка обурила її родича — німецького принца Марію Емануїла Саксонського. Однак Ксенія впевнена, що її нова фотосесія порадувала б її предка і він "цілком точно" її схвалив, оскільки був "дружелюбним і з гарним почуттям гумору".

Нагадаємо, переможниця Євробачення-2023 знялась у відвертій фотосесії. 

Раніше Даша Квіткова позувала на чорно-білих фото.

Playboy
королівська родина
відверті фото
фотосесія

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