Майже все видно — Меган Фокс завітала на гламурну вечірку у відвертому вбранні

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс завітала на вечірку з переглядом вручення премії Grammy. 37-річна актриса, яка заручена з 33-річним Machine Gun Kelly, прийшла у прозорій сукні без спіднього.

Фото акторка поділилася у соціальній мережі.

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Зірка доповнила образ сріблястими туфлями на платформі, пишною зачіскою та яскравим макіяжем. Меган раніше зізналася, що їй ніяково, коли вона роздягається на публіці.

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Я думаю, що багато людей перебувають під враженням, що мені подобається увага, і це смішно, тому що я дуже інтровертна. Я б хотіла любити увагу. У мене було б найкраще життя. Мені було б так весело. У мене стільки можливостей. Я могла б робити багато речей, але натомість у мене страшенна тривога, і я ніколи не хочу виходити з дому", — розповіла зірка.

Акторка випустила свою першу книгу "Красиві хлопці отруйні". Видання є бестселером New York Times, і написання її було формою терапії для Меган. Її терапевт сказав їй, що якщо вона продовжуватиме тримати свій біль, це призведе до хвороби. Її вірші — це те, як вона все відпустила.

"Я знала, що завжди мушу це гасити. Я відчуваю, що однією з моїх сильних сторін є моя духовна основа, або те, як я сприймаю речі", — розповіла Фокс.

Нагадаємо, Меган Фокс позувала у фотосесії для відомого фотографа.

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