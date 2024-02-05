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Почти все видно — Меган Фокс пришла на гламурную вечеринку в откровенном наряде

5 февраля 2024 10:39
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Почти все видно — Меган Фокс пришла на гламурную вечеринку в откровенном наряде
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Меган Фокс посетила вечеринку с просмотром вручения премии Grammy. 37-летняя актриса, обрученная с 33-летним Machine Gun Kelly, пришла в прозрачном платье без нижнего белья.

Фото актриса поделилась в социальной сети.

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Звезда дополнила образ серебристыми туфлями на платформе, пышной прической и ярким макияжем. Меган раньше призналась, что ей неловко, когда она раздевается на публике.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Я думаю, что многие люди находятся под впечатлением, что мне нравится внимание, и это смешно, потому что я очень интровертна. Я бы хотела любить внимание. У меня была бы самая лучшая жизнь. Мне было бы так весело. У меня столько возможностей. Я могла бы делать много вещей, но у меня у меня страшная тревога, и я никогда не хочу выходить из дома", — рассказала звезда.

Актриса выпустила свою первую книгу "Красивые парни ядовиты". Издание является бестселлером New York Times, и написание его было формой терапии для Меган. Ее терапевт сказал ей, что если она будет продолжать держать свою боль, это приведет к болезни. Ее стихи — это то, как она все отпустила.

"Я знала, что всегда должна это гасить. Я чувствую, что одной из моих сильных сторон является моя духовная основа, или то, как я воспринимаю вещи", — рассказала Фокс.

Напомним, Меган Фокс позировала в фотосессии известному фотографу.

Ранее Даша Астафьева поразила фотосессией в "голом" платье.

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