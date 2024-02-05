Схудла Агілера та Дуа Ліпа з декольте до пупа — найяскравіші образи цьогорічної Grammy
Зірковий бомонд зібрався на червоній доріжці вручення премії Grammy 4 лютого. Співачка Тейлор Свіфт вбралася у сукню нареченої, а Гайді Клум залишилась вірною своєму відвертому образу.
Про це пише Daily Mail.
Зірковий гламур 66-ї церемонії Grammy
Тейлор Свіфт привернула увагу своїм чорно-білим нестандартним образом Schiaparelli Couture, який складався з сукні без бретелей і рукавичок. 34-річна 14-разова володарка Grammy зі сцени оголосила про свій новий альбом під назвою The Tortured Poets Department, який вийде 19 квітня.
Співачка Майлі Сайрус вразила своїм золотим образом Maison Margiela, який складався з металевої сітчастої сукні.
Дуа Ліпа виглядала як диско-діва у своїй сріблястій сукні з глибоким декольте від Courreges з коштовностями Tiffany & Co: намисто з платини та 18-каратного жовтого золота з помаранчевим сапфіром у понад 23 карати та діамантами з колекції Tiffany Blue Book Collection 2023.
Кристина Агілера вразила феноменальним схудненням у блакитній сукні, яка підкрелювала її струнку талію.
Гайді Клум прийшла на захід з чоловіком Томом Каулітцем. Модель вбралася у сукню з прозорими вставками.
Біллі Айліш зі своїм братом Фінеасом на червоній доріжці сяяла у бомбері з символікою Барбі на честь своєї пісні What Was I Made For? яка є із саундтреку до фільму Барбі. Це перероблена вінтажна куртка Барбі, виготовлена спеціально для Біллі — лейблом Chrome Hearts.
Нагадаємо, Кім Кардашьян відвідала показ Maison Margiela під час Тижня моди в Парижі.
Раніше Дженніфер Еністон вразила яскравим образом з глибоким декольте.
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