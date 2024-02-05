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Схудла Агілера та Дуа Ліпа з декольте до пупа — найяскравіші образи цьогорічної Grammy

5 лютого 2024 08:55
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Схудла Агілера та Дуа Ліпа з декольте до пупа — найяскравіші образи цьогорічної Grammy
Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірковий бомонд зібрався на червоній доріжці вручення премії Grammy 4 лютого. Співачка Тейлор Свіфт вбралася у сукню нареченої, а Гайді Клум залишилась вірною своєму відвертому образу.

Про це пише Daily Mail.

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Тейлор Свіфт привернула увагу своїм чорно-білим нестандартним образом Schiaparelli Couture, який складався з сукні без бретелей і рукавичок. 34-річна 14-разова володарка Grammy зі сцени оголосила про свій новий альбом під назвою The Tortured Poets Department, який вийде 19 квітня.

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters
Співачка Дуа Ліпа. Фото: Reuters

Співачка Майлі Сайрус вразила своїм золотим образом Maison Margiela, який складався з металевої сітчастої сукні.

Дуа Ліпа виглядала як диско-діва у своїй сріблястій сукні з глибоким декольте від Courreges з коштовностями Tiffany & Co: намисто з платини та 18-каратного жовтого золота з помаранчевим сапфіром у понад 23 карати та діамантами з колекції Tiffany Blue Book Collection 2023.

 

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters
Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

 

Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters
Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

 

Співак Малума та співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters
Співак Малума та співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters
Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

 

Співачки Тейлор Свіфт та Лана Дель Рей. Фото: Reuters
Співачки Тейлор Свіфт та Лана Дель Рей. Фото: Reuters

 

Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем. Фото: Reuters
Модель Гайді Клум з чоловіком Томом Каулітцем. Фото: Reuters

Кристина Агілера вразила феноменальним схудненням у блакитній сукні, яка підкрелювала її струнку талію.

Гайді Клум прийшла на захід з чоловіком Томом Каулітцем. Модель вбралася у сукню з прозорими вставками.

Біллі Айліш зі своїм братом Фінеасом на червоній доріжці сяяла у бомбері з символікою Барбі на честь своєї пісні What Was I Made For? яка є із саундтреку до фільму Барбі. Це перероблена вінтажна куртка Барбі, виготовлена спеціально для Біллі — лейблом Chrome Hearts.

Нагадаємо, Кім Кардашьян відвідала показ Maison Margiela під час Тижня моди в Парижі.

Раніше Дженніфер Еністон вразила яскравим образом з глибоким декольте.

Крістіна Агілера
закордонні зірки
Тейлор Свіфт
Дуа Ліпа

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