Похудела Агилера и Дуа Липа из декольте к пупу — самые яркие образы Grammy в этом году.

Похудевшая Агилера и Дуа Липа с декольте до пупа — самые яркие образы Grammy этого года
Звездный бомонд собрался на красной дорожке вручения премии Grammy 4 февраля. Певица Тейлор Свифт нарядилась в платье невесты, а Хайди Клум осталась верна своему откровенному образу.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездный гламур 66-й церемонии Grammy
Тейлор Свифт привлекла внимание своим черно-белым нестандартным образом Schiaparelli Couture, состоявшим из платья без бретелей и перчаток. 34-летняя 14-кратная обладательница Grammy со сцены объявила о своем новом альбоме под названием The Tortured Poets Department, который выйдет 19 апреля.
Певица Майли Сайрус поразила своим золотым образом Maison Margiela, состоявшим из металлического сетчатого платья.
Дуа Липа выглядела как диско-дива в своем серебристом платье с глубоким декольте от Courreges с драгоценностями Tiffany & Co: ожерелье из платины и 18-каратного желтого золота с оранжевым сапфиром более 23 карат и бриллиантами из коллекции Tiffany Blue Book Collection.
Кристина Агилера поразила феноменальным похудением в голубом платье, которое подчеркивало ее стройную талию.
Хайди Клум пришла на мероприятие с супругом Томом Каулитцем. Модель оделась в платье с прозрачными вставками.
Билли Айлиш со своим братом Финеасом на красной дорожке сверкала в бомбере с символикой Барби в честь своей песни What Was I Made For? которая является саундтреком к фильму. Это переделанная винтажная куртка Барби, изготовленная специально для Билли — лейблом Chrome Hearts.
Напомним, Ким Кардашьян посетила показ Maison Margiela во время Недели моды в Париже.
Ранее Дженнифер Энистон поразила ярким образом с глубоким декольте.
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