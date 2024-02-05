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Похудевшая Агилера и Дуа Липа с декольте до пупа — самые яркие образы Grammy этого года

5 февраля 2024 08:55
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Похудела Агилера и Дуа Липа из декольте к пупу — самые яркие образы Grammy в этом году.
Певица Дуа Липа. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Звездный бомонд собрался на красной дорожке вручения премии Grammy 4 февраля. Певица Тейлор Свифт нарядилась в платье невесты, а Хайди Клум осталась верна своему откровенному образу.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тейлор Свифт привлекла внимание своим черно-белым нестандартным образом Schiaparelli Couture, состоявшим из платья без бретелей и перчаток. 34-летняя 14-кратная обладательница Grammy со сцены объявила о своем новом альбоме под названием The Tortured Poets Department, который выйдет 19 апреля.

 

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

 

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters
Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

 

Певица Дуа Липа. Фото: Reuters
Певица Дуа Липа. Фото: Reuters

Певица Майли Сайрус поразила своим золотым образом Maison Margiela, состоявшим из металлического сетчатого платья.

Дуа Липа выглядела как диско-дива в своем серебристом платье с глубоким декольте от Courreges с драгоценностями Tiffany & Co: ожерелье из платины и 18-каратного желтого золота с оранжевым сапфиром более 23 карат и бриллиантами из коллекции Tiffany Blue Book Collection.

 

Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters
Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters

 

Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters
Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters

 

Певец Малума и певица Кристина Агилера. Фото: Reuters
Певец Малума и певица Кристина Агилера. Фото: Reuters

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

 

Певицы Тейлор Свифт и Лана Дель Рэй. Фото: Reuters
Певицы Тейлор Свифт и Лана Дель Рэй. Фото: Reuters

 

Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: Reuters
Модель Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем. Фото: Reuters

Кристина Агилера поразила феноменальным похудением в голубом платье, которое подчеркивало ее стройную талию.

Хайди Клум пришла на мероприятие с супругом Томом Каулитцем. Модель оделась в платье с прозрачными вставками.

Билли Айлиш со своим братом Финеасом на красной дорожке сверкала в бомбере с символикой Барби в честь своей песни What Was I Made For? которая является саундтреком к фильму. Это переделанная винтажная куртка Барби, изготовленная специально для Билли — лейблом Chrome Hearts.

Напомним, Ким Кардашьян посетила показ Maison Margiela во время Недели моды в Париже.

Ранее Дженнифер Энистон поразила ярким образом с глубоким декольте.

Кристина Агилера
зарубежные звезды
Тэйлор Свифт
Дуа Липа

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