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Квіткова влаштувала "вау" фотосесію та поділилась секретами успіху

6 лютого 2024 16:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Квіткова влаштувала "вау" фотосесію та поділилась секретами успіху
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогерка Даша Квіткова показала нові фото у відвертому образі. Зірка крім світлин, які вона охарактеризувала, як "вау", поділилася власними інсайтами, які "спіймала за останній рік".

Відповідний допис Квіткова виклала у соціальній мережі.

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За словами блогерки, вона вважає, що це нормально, як комусь не подобаєтеся, адже знайдуться ті, хто напише про вас цілу негативну книгу. Головне, щоб ви жили по совісті.

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Нас ніхто не може наповнити та зробити щасливими, крім нас самих. Ніхто крім тебе не зможе поставити тебе на ноги та підняти з внутрішньої ями. Багато людей живе в майбутньому і часто думає "а що коли..", "а якщо я залишуся на роботі трохи довше? А що якщо зустрінусь із цією людиною?", звідси власні невдачі, тривожність, порівняння себе з іншими і так по колу, а треба жити зараз. відчувати та спостерігати", — говорить блогерка.

Квіткова радить, не намагатися встигнути все: підписати всі контракти, всім допомогти, бути доброю дочкою, дівчиною, хорошою подругою та намагатися догодити усім. Не намагайтесь, бо все одно не встигнете.

Квіткова переконана, негатив та креатив суперечать один одному. Лише у любові, повазі та гармонії можна дійти до створення нових великих ідей.

"Друзів і тим, кому ти можеш довіряти — обирати треба дуже обережно. Іноді ти навіть не здогадуєшся, хто тебе штовхне в спину. Деякі люди приходять в наше життя для уроків та досвіду. Після — йдуть. Це треба прийняти, бо озираючись дякуєш, що пішли", — сказала блогерка.

Нагадаємо, переможниця Євробачення-2023 вразила відвертою фотосесією.

Раніше Меган Фокс прийшла на вечірку у сукні сітці. 

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Даша Квіткова
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