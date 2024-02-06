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Квиткова устроила "вау" фотосессию и поделилась секретами успеха

6 февраля 2024 16:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Цветочная устроила "вау" фотосессию и поделилась секретами успеха
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогер Даша Квиткова показала новые фото в откровенном образе. Звезда кроме фотографий, которые она охарактеризовала как "вау", поделилась собственными инсайтами, которые "поймала за последний год".

Соответствующий пост Квиткова виложила в социальной сети.

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По словам блогера, она считает, что это нормально, когда вы кому-то не нравитесь, ведь найдутся те, кто напишет о вас целую негативную книгу. Главное, чтобы вы жили по совести.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Нас никто не может наполнить и сделать счастливыми, кроме нас самих. Никто кроме тебя не сможет поставить на ноги и поднять из внутренней ямы. Многие люди живут в будущем и часто думают "а что когда..", "а если я останусь на работе немного дольше?". "А что если встречусь с этим человеком?", отсюда собственные неудачи, тревожность, сравнение себя с другими и так по кругу, а надо жить сейчас, чувствовать и наблюдать", — советует блогер.

По словам блогера, нужно не пытаться успеть все: подписать все контракты, всем помочь, быть доброй дочерью, хорошей подругой и пытаться угодить всем. Не пытайтесь, потому что все равно не успеете.

Квиткова убеждена, что негатив и креатив противоречат друг другу. Только в любви, уважении и гармонии можно прийти к созданию новых великих идей.

"Друзей и тем, кому ты можешь доверять — выбирать надо очень осторожно. Иногда ты даже не догадываешься, кто тебя толкнет в спину. Некоторые люди приходят в нашу жизнь для уроков и опыта. После — уходят. Это нужно принять, потому что оглядываясь благодарить, что ушли", — сказала блогер.

Напомним, победительница Евровидения-2023 поразила откровенной фотосессией.

Ранее Меган Фокс пришла на вечеринку в платье-сетке.

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