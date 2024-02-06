Переможниця Євробачення оголила сідниці у відвертому вбранні
Переможниця Євробачення-2023 співачка Loreen здивувала фоловерів порцією відвертих фото. На світлинах зірка постала у відвертому сценічного вбранні та оголила струнку фігуру.
Знімки артистка поділилася у Instagram.
Відверта фотосесія переможниці Євробачення
Шведсько-марокканська співачка позувала на фото у боді з вирізами та у темній спідниці. Прихильники засипали артистку компліментами: "Краща співчка у Швеції", "Богиня", "Королева".
Артистка пригадує, що вступ на Євробаченні, був "одним із найпрекрасніших досвідів, які вона коли-небудь мала у своєму житті завдяки колективному зв’язку".
У травні 2023 року зірка вдруге виграла конкурс "Євробачення" з піснею "Tattoo".
"Ви можете сказати, коли я виграла, я була дуже здивована. Я була на такому духовному рівні, що перемога чи поразка для мене не важливі. Важливо спілкуватися з людьми, створювати щось. Коли ви вкладаєте свою енергію, пісня стає чимось іншим. Коли я йду в студію, я кажу: "Не давайте мені жодних порад, не кажіть, що робити". Я не знаю, що я збираюся робити, але я знаю, що це вже в мені", — каже Loreen про свій інтуїтивний процес створення треків, таких як "Euphoria" і "Tattoo", які перемагали раніше у конкурсі.
До речі, співачка була помічена у скандалі. Loreen стала єдиною учасницею під час минулорічного конкурсу, яка відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів.
Нагадаємо, Тімур Мірошниченко поділився подробицями Нацвідбору Євробачення-2024.
Раніше Jerry Heil та alyona alyona прокоментували хейт стосовно своєї перемоги на національному відборі Євробачення.
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