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Переможниця Євробачення оголила сідниці у відвертому вбранні

6 лютого 2024 12:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Переможниця Євробачення оголила сідниці у відвертому вбранні
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Переможниця Євробачення-2023 співачка Loreen здивувала фоловерів порцією відвертих фото. На світлинах зірка постала у відвертому сценічного вбранні та оголила струнку фігуру.

Знімки артистка поділилася у Instagram.

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Шведсько-марокканська співачка позувала на фото у боді з вирізами та у темній спідниці. Прихильники засипали артистку компліментами: "Краща співчка у Швеції", "Богиня", "Королева". 

 

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

 

 

Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/loreenofficial/

Артистка пригадує, що вступ на Євробаченні, був "одним із найпрекрасніших досвідів, які вона коли-небудь мала у своєму житті завдяки колективному зв’язку". 

У травні 2023 року зірка вдруге виграла конкурс "Євробачення" з піснею "Tattoo". 

"Ви можете сказати, коли я виграла, я була дуже здивована. Я була на такому духовному рівні, що перемога чи поразка для мене не важливі. Важливо спілкуватися з людьми, створювати щось. Коли ви вкладаєте свою енергію, пісня стає чимось іншим. Коли я йду в студію, я кажу: "Не давайте мені жодних порад, не кажіть, що робити". Я не знаю, що я збираюся робити, але я знаю, що це вже в мені", — каже Loreen про свій інтуїтивний процес створення треків, таких як "Euphoria" і "Tattoo", які перемагали раніше у конкурсі.

До речі, співачка була помічена у скандалі. Loreen стала єдиною учасницею під час минулорічного конкурсу, яка відмовилася підписати український прапор. Також зірка поводилась відсторонено щодо інших музикантів. 

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко поділився подробицями Нацвідбору Євробачення-2024.

Раніше Jerry Heil та alyona alyona прокоментували хейт стосовно своєї перемоги на національному відборі Євробачення. 

Євробачення
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зірки
Євробачення-2024

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